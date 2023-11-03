Брэдли Купер сводил Джиджи Хадид на романтическое свидание (фото)

Актер выбрал особое место, куда сам часто любит ходить.

48-летний американский актер Брэдли Купер сводил модель Джиджи Хадид, 28, на романтическое свидание в Нью-Йорке. Об этом пишет Page Six.

Знаменитости были замечены на бродвейском спектакле в начале ноября 2023 года.

Звездная пара прибыла в театр Люсиль Лортел в Уилледж, чтобы посмотреть "Дэнни и Глубокое Синее Море", новый громкий спектакль с Обри Пласой и Крисом Эбботтом в главных ролях.

"Это ночь театрального свидания!" — рассказывает инсайдер. "Брэдли всегда ходит в театр. Как вы знаете из его фильма ["Маэстро"] о Леонарде Бернштейне, он большой поклонник".

Джиджи Хадид была в пальто, кепке Yankees и держала в руках сумочку Birkin, а 48-летний Купер был в черной куртке.

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Источник также рассказывает, что они якобы держались за руки, когда выходили из кинотеатра.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид

Звезда подиумов палестинского происхождения и голливудский актер спровоцировали слухи о романе в начале осени 2023 года. Их уже несколько раз замечали на свиданиях, а инсайдеры рассказывают, что звезды заинтересованы друг другом.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид

Напомним, Хэллоуин 2023 Брэдли Купер провел с дочерью Леей и Ириной Шейк.

Также Фокус писал о свидании Брэдли Купера и модели палестинского происхождения под дождем.