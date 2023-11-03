Даша Кацурина и Владимир Дантес съехались (фото)

Звездная пара подтвердила свои отношения летом 2022 года. В последнее время Кацурина жила на две страны, а ее дочь Александра пошла в Польше в школу.

Украинский ресторатор и блогер Даша Кацурина показала дом, куда они с Владимиром Дантесом переехали. Кадрами нового дома мама двоих детей делится в своих соцсетях.

Певец и его возлюбленная перебрались за город в просторный двухэтажный дом.

В частности, дизайнер показала комнаты дома, лестницу, кухню, на которой уже стоит стол со стульями, и их с музыкантом спальню. В этот момент Дантес спал рядом с двухлетним сыном возлюбленной Иваном.

"Есть вероятность, что я наконец окончательно перееду, налажу график, успокоюсь и вернусь к вам", — отметила Даша Кацурина, которая после начала полномасштабной войны жила с детьми на две страны — Украину и Польшу.

Свои отношения пара строила на расстоянии.

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Фото: Телеграм Даші Кацуріної Фото: Телеграм Даші Кацуріної Фото: Телеграм Даші Кацуріної Фото: Телеграм Даші Кацуріної

"Но мы с Настей в Варшаву в понедельник, поэтому даже не знаю", — добавила она, заинтриговав подписчиков.

Даша Кацурина и Владимир Дантес переехали Фото: Скріншот Сын Даши Кацуриной Иван Фото: скріншот

Напомним, Владимир Дантес показал редкие кадры с Дашей Кацуриной в честь Дня Независимости Украины 2023.

Также Фокус писал о том, как Дантес проводил время с мамой, возлюбленной и ее дочкой.