Орландо Блум и Кэти Перри впервые показали публике свою дочь (видео)

Девочка сидела на руках у своего отца, пока ее мать пела со сцены.

46-летний британский актер Орландо Блум и его 39-летняя невеста, американская певица и телеведущая Кэти Перри, три года назад стали родителями девочки Дейзи Дав. Все это время они старались не показывать ребенка СМИ, поэтому появление малышки на финальном концерте матери в резиденции в Лас-Вегасе стало для публики настоящим событием, пишет Hello.

Девочка сидела на руках отца, который танцевал под музыку. Кэти, прежде, чем исполнить свой хит 2008 года Hot n Cold, воскликнула:

"Дэйзи! Я так тебя люблю… Ты мой лучший друг, я так рада, что ты здесь".

Дочь певицы и актера была одета в костюм Минни Маус. На голове у малышки виднелись наушники, которые защищали ее от слишком громкой музыки. Орландо выглядел элегантно в белом пиджаке и брюках.

Фото: Twitter

Кэти выступала в своей резиденции в Театре Resorts World с 29 декабря 2021 года. По ее словам, она создала свое шоу после рождения дочери.

"Когда я впервые увидела ее, мне показалось, что вся любовь, которую я когда-либо искала, наконец-то появилась. Она исцелила меня, исцелила и снова показала, как играть. Поэтому это шоу предназначено для внутреннего ребенка каждого и для надежды, что, возможно, если бы мы все могли увидеть жизнь глазами ребенка, мы были бы свободны", – признается певица.

На концерте, среди прочих, присутствовали принц Гарри и Меган Марркл, живущие недалеко от Кэти и Орландо в Монтесито. В последние несколько лет они подружились.

Кэти выступала на концерте по случаю коронации короля Чарльза III в мае.

Сейчас у нее часто спрашивают, планирует ли она отправиться в гастрольный тур.

"Я знаю, что есть много людей, которые не смогли добраться до Вегаса. Последний раз я была в туре в 2018 году. Мне… пора. Как насчет этого? Я должна встретиться с теми, кто не смог приехать на мое шоу", – говорила она недавно.

Ранее Фокус писал, что Кэти Перри рассказала о соглашении с Орландо Блумом.