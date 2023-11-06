Стало известно, почему Кейт Миддтлон не поехала с принцем Уильямом в Сингапур

Кейт должна помочь 10-летнему принцу Джорджу в подготовке к экзаменам

В сети появилась настоящая причина из-за того, что 41-летняя принцесса Уэльска не появится на церемонии вручения премии Earthshot Prize 2023 вместе со своим мужем принцем Уильямом.

Подробности обнародовало американское издание People

Известно, что мероприятие состоится уже завтра, 7 ноября, в Сингапуре. Earthshot Prize 2023 – это ежегодная престижная премия, основанная в 2020 году принцем Уэльским Уильямом и фондом Королевства Великобритании.

Достойно денежную помощь могут получить организации или лица, начинающие, развивающие и создающие инициативы, способные решить актуальные экологические проблемы или проблемы, связанные с окружающей средой.

За три года основания премии впервые на ее вручение не поехала жена принца Уильяма. И вот почему. По информации приближенных к семье лиц, причиной стали дети.

Кейт вынуждена была остаться дома с детьми, которых в семье трое — 10-летний Джордж, 8-летняя Шарлотта и 5-летний Луи.

Все потому, что Кейт должна помочь 10-летнему принцу Джорджу в подготовке к экзаменам. Мальчик учится в шестом классе. На днях ему нужно сдать экзамены по математике, английскому языку и устной речи в одну из частных школ в Беркшире.

Кейт не могла не поддержать сына перед столь важным днем. Стоит отметить, что супруги планируют организовывать ежегодную премию по экологическим инициативам до 2030 года, поэтому у Кейт еще будет возможность присоединиться к супругу.

Ранее Фокус писал о том, что принцу Джорджу предстоит важное событие на текущей неделе.