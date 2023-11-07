Энн Хэтэуэй появилась на публике в джинсовом ансамбле (фото)
Знаменитость присоединилась к гостям CFDA Fashion Awards.
40-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй появилась на публике в вечернем джинсовом ансамбле. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда фильма "Стажер" посетила церемонию CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке в понедельник, 6 ноября 2023 года.
Хэтэуэй выбрала аутфит от Ральфа Лорена, посетив звездный вечер, который состоялся в Американском музее естественной истории.
Образ Энн состоял из темно-синего топа на пуговицах и джинсовой юбки макси с романтичным цветочным принтом и плавным шлейфом.
Американская актриса подчеркнула образ бриллиантовым ожерельем со встроенным драгоценным камнем сапфирового оттенка и двумя эффектными серьгами.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
Знаменитость распустила свои длинные черные волосы и сделала легкий вечерний макияж с акцентом на глаза.
Энн — лишь одна из ряда звезд, посетивших мероприятие, среди них также были Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Деми Мур.
CFDA Awards — это ежегодный праздник талантов американской индустрии моды. Ведущей мероприятия стала Сара Джессика Паркер.
Напомним, Энн Хэтэуэй продемонстрировала роскошное платье от Versace.
Также Фокус писал о начале сотрудничества Энн Хэтэуэй и известного японского косметического бренда.