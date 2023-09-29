Энн Хэтэуэй примерила роскошное платье из последней коллекции Versace (фото)

Актриса появилась на церемонии в наряде, который совсем недавно показала на подиме супермодель Клаудия Шиффер, вернувшаяся в профессию после пяти лет перерыва.

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40-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй посетила церемонию вручения второй ежегодной премии Albie Awards Амаль и Джорджа Клуни за справедливость, которая прошла в Публичной библиотеке Нью-Йорка. На мероприятии знаменитость появилась в роскошном наряде, сообщает NY Breaking.

На ней было облегающее платье-комбинация со светло-зеленым и серебристым клетчатым узором от Versace, которое супермодель Клаудия Шиффер продемонстрировала на подиуме Недели моды в Милане несколькими днями ранее. К нему Энн подобрала пару серебристых туфель на остроконечном каблуке с бантиками. В качестве аксессуара актриса предпочла маленькую серебристую сумочку, а из украшений – серьги, массивные браслеты, кольца и изящное ожерелье с подвеской.

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Волосы звезда уложила объемными полуприподнятыми и полураспущенными волнами.

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Энн Хэтэуэй – образец элегантности Фото: Getty

Через неделю в прокат выходит комедия "Она пришла ко мне", где Хэтэуэй снялась вместе с 54-летним ветераном "Игры престолов" Питером Динклэйджем. Они воплотили на экране образы нетипичной супружеской пары, которая переживает непростую фазу брака. Энн играет жену и бывшего терапевта Патрисию.

Согласно синопсису, забавный фильм рассказывает о Стивене Лауддеме (Динклэйдж), который борется с творческим кризисом и не может придумать новый шедевр для своего долгожданного возвращения в оперу. Его жена Патрисия призывает его искать вдохновение. Попросив ее совета, он заново открывает для себя свою страсть после неожиданной связи на одну ночь и отправляется в увлекательное путешествие с женщиной-капитаном буксира.

Ранее Фокус писал, что Энн Хэтэуэй честно рассказала, как относится к старению.