Знаменитая пятерка: любимый дизайнер принцессы Дианы рассказал, как она стала носить мини

Один из любимых дизайнеров принцессы Жак Азагури создавал для нее эффектные короткие платья, которые теперь выставляет на аукцион.

Когда принцесса Диана была супругой принца Чарльза, она носила то, что предписывал королевский протокол. Впрочем, уже тогда она иногда нарушала правила и ее образы становились культовыми. После развода в 1996 года Диана стала чаще появляться в стильных и привлекательных нарядах, которые шли ей куда больше, чем то, что она носила, будучи замужем за наследником британского престола. Тогда она стала носить мини-платья, часть из которых создавал известный дизайнер Жак Азагури. Об этом пишет Daily Mail.

Ее дебют в наряде Азагури состоялся во время приема в лондонской галереи Tate Britain. Тогда Диана выбрала расшитое бисером и пайетками черное длинное платье с квадратным декольте и дополнила образ бриллиантами королевы Марии в стиле ар-деко и изумрудным колье на шее, которое после носила ее невестка Кейт Миддлтон.

Принцесса планировала надеть другое платье, но в последнюю минуту отказалась от него в пользу черного кружевного наряда Азагури из шантильи, который дизайнер в тот же день упаковал в подарочную упаковку и доставил в Кенсингтонский дворец.

Принцесса Диана в платье от Жака Азагури Фото: Facebook Jacques Azagury London

"Я был рад, что она решила надеть платье, которое я ей подарил. Это был ее способ сказать спасибо", — вспоминает Азагури.

Всегда любезная, принцесса написала официальную благодарность. Тот день, свой последний день рождения, она тихо провела в своей квартире в Кенсингтонском дворце, где получила 90 букетов и, согласно биографии Тины Браун "Хроники Дианы", слушала, как одноклассники принца Гарри пели "С днем ​​рождения" по телефону из Итона.

В какой-то момент она села за письменный стол в своем кабинете, заваленный фотографиями своих мальчиков и серебряными безделушками, и написала Азагури благодарственное письмо за платье.

"Дорогой Жак. Я был очень счастлива, открыв твою посылку. Я очень рада, что мне на день рождения подарили такое красивое платье. Спасибо вам больше за то, что вы сделали этот день особенно особенным. С любовью от Дианы", — написала принцесса.

Именно это письмо, которое дизайнер хранил в хранилище 26 лет, в следующем месяце уйдет с молотка на аукционе Lay's в Пензансе, Корнуолл, вместе с идентичной версией черного кружевного платья. Делая оригинал для принцессы, Азагурий всегда создавал "двойника" тех же размеров и хранил их в своем архиве.

Теперь, когда Жак Азагури уходит из индустрии моды и закрывает свой одноименный магазин в лондонском Найтсбридже, он решил, что наконец пришло время продать памятные вещи Дианы.

Личная коллекция Жака Азагури будет продана на аукционе Lay's Auctioneers в Пензансе, Корнуолл, 7 декабря.

7 декабря в продажу поступят двойники пяти самых знаковых платьев Дианы, которые он называет "Знаменитая пятерка", а также письма, рождественские открытки, выкройки и копии платьев, изготовленные из более дешевых тканей для того, чтобы понять, как будет выглядеть наряд.

Знаменитая пятерка платьев от Жака Азагури для принцессы Дианы Фото: Facebook Jacques Azagury London

Платье для дня рождения и письмо, по оценкам, будут стоить от 15 000 до 20 000 фунтов стерлингов, но могут стоить и гораздо больше. Самая простая ассоциация с Дианой в наши дни чрезвычайно желательна, и ряд других произведений в последнее время были проданы за очень большие суммы.

Диане так понравились платья Азагури, что она не выставила их на распродажу 79 своих платьев на аукционе Christie's, в ходе которой было собрано 1,96 миллиона фунтов стерлингов для Фонда рака больницы Марсдена и Фонда борьбы со СПИДом. Позже "Знаменитая пятерка" была выставлена ​​​​в доме ее детства Олторп в Нортгемптоншире. Сейчас считается, что они принадлежат принцам Уильяму и Гарри.

"Я получал удовольствие от копий последние 26 лет. Я не хочу запирать их в сейфе, чтобы их больше никогда не видели. Мне бы очень хотелось передать их кому-нибудь еще, кому они смогут понравиться", — объясняет Жак, который родился в Марокко, но с 1960-х годов живет в Лондоне.

Прошло почти 40 лет с тех пор, как Жак впервые встретил принцессу — когда представил свою осенне-зимнюю коллекцию New Romantics 1985 года в лондонском отеле Hyde Park.

Редактор отдела моды Vogue Анна Харви похлопала его по плечу и сказала, что есть кое-кто, с кем она бы хотела, чтобы он познакомился. "Я обернулся, и она оказалась прямо передо мной, — вспоминает он, — и это меня сбило с толку. Тогда мы очень мило поболтали".

Принцесса Диана в платье от Жака Азагури Фото: Facebook Jacques Azagury London

"У нее было волшебство: за считанные секунды ты почувствовал себя непринужденно. Через несколько недель нам позвонили из дворца и сказали: "Принцесса Диана хотела бы посетить ваше ателье. Это будет нормально? Это было действительно начало наших отношений. Обычно я воспринимаю все спокойно, но должна признаться, каждый раз, когда я видел Диану в моей одежде, я очень волновался", — вспоминает Жак.

Жак и его сестра Соланж были приглашены в Кенсингтонский дворец, чтобы обсудить платье, которое она хотела, первое из 18, которые он сшил для нее: платье с синей юбкой из органзы и черным лифом, расшитым звездами.

"Самый первый раз, когда мы с Соланж пошли во дворец вместе, был совершенно сюрреалистичным. Мы посмотрели на себя и подумали: "Неужели мы действительно здесь?". Диане нравилось приходить в магазин и в наши мастерские в Сохо. Я думаю, ей понравилась атмосфера рабочего помещения — она всегда заглядывала туда и здоровалась с сотрудниками. Но часто время не позволяло ей этого сделать, поэтому я шел во дворец с платьем, чтобы сделать примерку. Дети ходили и бегали по комнате, пока мы пытались работать, а потом их забирала няня", — рассказал дизайнер.

Первое из "Знаменитой пятерки" — это красное мини-платье, которое она надела 8 июня 1995 года в Венеции на мероприятии по сбору средств для лондонской галереи Serpentine во время своего расставания с принцем Чарльзом. Будучи преисполнена решимости затмить будущую королеву Камиллу, которая сбежала в Венецию в поисках убежища, когда в 1992 году стало известно о ее романе с Чарльзом, Диана, посетившая город три года спустя, надела расшитое бисером красное шелковое платье из двух частей, которое подчеркивало ее фигуру и длинные ноги.

Принцесса Диана в платье от Жака Азагури в Венеции Фото: Getty Images

После этого она отправила Азагури и его команде благодарственное письмо.

"Я не знал, когда она планирует его надеть, пока не прочел об этом в газетах. Оно было намного короче, чем другие платья, которые я шил для нее. Тогда все носили более короткие юбки, а она хотела быть более модной, поэтому края ее юбки медленно поползли вверх", — рассказал Жак. После этого Диана всегда обращалась к Жаку, когда искала потрясающее платье.

Например, в тот вечер, когда в эфир вышло ее печально известное интервью для программы "Панорама" — 20 ноября 1995 года — она присутствовала на ужине и показе мод по исследованию рака в лондонском Bridgewater House в длинном черном шелковом платье с кружевным лифом, расшитым пайетками, и подолом "рыбий хвост". Тогда Диана хотела выглядеть "просто и сексуально".

Третье платье на аукционе представляет собой "двойную" версию красного шелкового платья-колонны, в котором Диана была на гала-ужине Красного Креста в Вашингтоне, США, 17 июня 1997 года. С расшитым бисером лифом, глубоким вырезом на спине и длинными рукавами.

Принцесса Диана в платье от Жака Азагури Фото: Facebook Jacques Azagury London

Жак также создал голубое платье из шелкового жоржета с хрустальными бусинами и бантами на бретельках, которое Диана носила 3 ​​июня 1997 года на Королевском гала-представлении "Лебединого озера" в лондонском Альберт-холле. По мнению Жака это была кульминация его карьеры.

Принцесса Диана в платье от Жака Азагури Фото: Getty

"На этом этапе Диана была очень уверена в себе, знала себя и то, как она хотела выглядеть. Она хотела сделать его еще короче, но мы с Полом Баррелом сказали: "И так хорошо. Это уже достаточно коротко", — рассказал дизайнер.

Последний раз Жак разговаривал с Дианой в то утро, когда она уезжала на юг Франции, когда она позвонила и сказала, что отправляет ему посылку. Это было 21 августа 1997 года, за десять дней до того, как она погибла в Париже.

"Я возвращался домой из клуба в 6 утра и входил в свою квартиру, когда услышал звонок телефона. Моя девушка сказала: "Включи телевизор". Она сказала: "Диана погибла в автокатастрофе". Я просто оцепенел, был в шоке и неверии. На похоронах я сидел в первом ряду и думал, что контролирую себя, пока не принесли гроб. Когда я увидел это, я не выдержал и зарыдал", — вспомнил дизайнер.

Во время аукциона Жак будет в Индии со своим партнером Дэвидом Харродом, бухгалтером на пенсии. Он не испытывает сентиментальных чувств по поводу платьев, но есть одна вещь, которую он никогда не продаст — фотография в рамке. На ней изображена Диана в трех позах в трех платьях из ее знаменитой пятерки с надписью: "Дорогой Жак. С любовью от Дианы. Х".

Платья Дианы от Жака Азагури Фото: Facebook Jacques Azagury London

Напомним, свитер принцессы Дианы с черной овечкой, сделанный британским брендом Warm & Wonderful, был продан в сентябре почти за 1 миллион фунтов стерлингов. И продажа Луи Пето трех платьев Дианы, которые принадлежали его покойной жене Эллен, которые она купила за 50 000 фунтов стерлингов на аукционе Christie's в 1997 году, за месяц до смерти Дианы. Выставленные на продажу за 500 000 фунтов стерлингов, они были проданы за 1,35 миллиона фунтов стерлингов.