Джейсон Момоа невероятно рад помолвке своей падчерицы Зои Кравиц и Ченнинга Татума

Бывший муж Лизы Боне всегда очень тепло относился к своей падчерице и поддерживал ее во всем.

Джейсон Момоа невероятно рад помолвке Зои Кравиц и Ченнинга Татума. Эксклюзивный инсайдер отмечает, что он "их самый большой сторонник". Также он думает, что они "отличная пара", сообщает PEOPLE.

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Ранее на этой неделе PEOPLE подтвердили из нескольких источников, что Кравиц и Татум обручились. На выходных пара посетила костюмированную вечеринку в честь Хэллоуина, и актриса "Бэтмена", похоже, продемонстрировала на фотографиях свое обручальное кольцо.

Зои Кравиц и Ченнинг Татум Фото: Getty Images

Источник сообщает, что 44-летний Момоа, который ранее был женат на матери Зои Кравиц Лизе Боне, в восторге от помолвки.

"Помолвка стала счастливой новостью для Джейсона. Он любит и Ченнинга, и Зои. Он считает, что они отличная пара. Джейсон — их самый большой сторонник", — сообщает инсайдер.

Он также добавил, что 34-летняя Кравиц и 43-летний Татум "очень комфортно чувствуют себя вместе", наслаждаясь блаженством своего нового статуса.

У Лизы Боне и Джейсона Момоа двое общих детей: дочь Лола, 16 лет, и сын Накоа-Вольф, 14 лет. Пара объявила о своем расставании в январе 2022 года после почти пяти лет брака.

Через несколько недель после подтверждения разрыва Момоа появился, чтобы поддержать Зои Кравиц на премьере ее фильма "Бэтмен" в Нью-Йорке 1 марта 2022 года, а также привел на красную дорожку Лолу и Накоа-Вульф.

Джейсон Момоа и Зои Кравиц с его детьми от Лизы Боне Фото: Instagram prideofgypsies

Момоа сказал журналистам на мероприятии, что он невероятно гордится Зои Кравиц, и назвал Татума "замечательным".

Позже Зои рассказала, что поддержка ее друзей и семьи, включая Момоа, очень много значит для нее: "Удивительно, когда люди, которые тебя любят, появляются на этих важных событиях в твоей жизни".

Зои Кравиц ранее был замужем за актером Карлом Глусманом, а у Татума есть 10-летняя дочь Эверли от бывшей жены Дженны Деван.

Кравиц дебютирует в качестве режиссера в предстоящем фильме "Остров Кисок", в котором Татум играет вместе с Джиной Дэвис, Наоми Аки и другими.