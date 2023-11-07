Брэдли Купер и Джиджи Хадид очень быстро переходят к новым этапам отношений
Инсайдер рассказал, что больше всего нравится актеру в его новой избраннице.
Стали известны новые подробности о романтических отношениях Брэдли Купера, 48, и Джиджи Хадид, 28. Об этом пишет Page Six.
Роман голливудского актера и модели палестинского происхождения развивается довольно быстро, рассказывает источник издания.
"Их отношения на стероидах", — признается инсайдер.
Звездную пару впервые заметили вместе на ужине в начале октября 2023 года, и с тех пор они несколько раз снова вместе появлялись на публике.
"Это очень быстро становится серьезным, — добавляет источник. — Они вместе каждый день".
По словам другого инсайдера, 48-летнего актера привлекает не только красота супермодели, но и ее ум.
"Он считает ее интеллектуально интересной", — говорит источник.
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Оба воспитывают детей от предыдущих союзов. У Купера подрастает дочь Лея от модели Ирины Шейк. Они разошлись в 2019 году на фоне слухов о романе актера и Леди Гаги.
Тем временем Хадид воспитывает трехлетнюю дочь Хай от союза с певцом Зейом Маликом, с которым закончила отношения осенью 2021 года.
Напомним, как Ирина Шейк относится к отношениям бывшего бойфренда с 28-летней моделью.
Также Фокус писал о романтическом свидании Брэдли Купера и Джиджи Хадид в театре.