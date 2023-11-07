Отец Анджелины Джоли раскритиковал ее позицию относительно войны в Израиле (видео)

Джон Войт стал на сторону израильской армии.

84-летний американский актер Джон Войт раскритиковал свою звездную дочь Анджелину Джоли, 48, которая поддержала мирное население Сектора Газы. Соответствующим роликом уроженец Йонкерса поделился в Instagram.

"Правда и ложь", — подписал Войт видео, на котором предстал на фоне большого флага США.

"Я очень разочарован тем, что моя дочь, как и многие другие, не имеет представления о Божьей чести, Божьих истинах. Речь идет об уничтожении истории Божьей земли, Святой земли, Земли евреев..." — начал актер высказывать свое мнение относительно конфликта Израиля и ХАМАС, который обострился 7 октября 2023 года.

"Израильская армия должна защищать свою землю, свой народ. Это война", — считает отец Анджелины Джоли, которая стала на защиту мирного населения с обеих сторон конфликта.

"Это абсолютная ложь, что Израиль убивает невинных людей. Заставить всех думать, что Израиль уничтожает палестинских детей, — это на самом деле и есть план ХАМАСа. И вы, глупцы, называете Израиль причиной проблем?" — задал риторический вопрос 84-летний Джон Войт.

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Отец Анджелины Джоли

Интересно, что в Instagram актера только два видео и 37 тысяч подписчиков.

Напомним, Галь Гадот и Натали Портман публично поддержали Израиль.

Также Фокус писал о поддержке Палестины сестрами Джиджи и Беллой Хадид.