Тимур Мирошниченко и Андрей Бедняков появились на презентации фонда Катерины Осадчей (фоторепортаж)

Политики и медийные личности поддержали событие по случаю старта работы благотворительного именного фонда Катерины Осадчей.

Вчера, 6 ноября, в КВЦ "Парковый" прошла официальная презентация благотворительного организации "Фонд Екатерины Осадчей".

Журналист Фокуса побывал на событии и рассказывает о нем.

Полтора года, со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину, команда ведущей Екатерины Осадчей работала по многим направлениям помощи украинцам. Львиная доля помощи приходилась на поиск пропавших детей.

Катерина Осадчая

С течением времени, организация масштабировалась и возникла необходимость в юридическом статусе. Сейчас фонд заявил о двух основных направлениях работы — помощь в поиске пропавших и опека над детьми, оставшимися без родителей. Объединение этих инициатив проекта в один фонд позволит расширять сотрудничество с государственными органами, привлекать международных партнеров для решения проблем и помогать более эффективно.

Катерина Осадчая, Юрий Горбунов

"За полтора года существования проекта "Найти своих" мы получили и обработали 7818 заявок. Нами найдено 3299 гражданских людей. Первые наши успехи – и мы прыгали от счастья, сейчас это стало системой и я очень радуюсь, что мы продолжаем помогать и не отчаиваемся. Это очень непростое направление, а сейчас искать людей стало еще труднее. Месяц назад Совет Европы признал гражданский плен преступлением против человечности. Это большой шаг, и дальше мы будем работать над тем, чтобы о гражданском плене говорили больше".

Ирина Верещук

Вступительное слово по случаю официального старта работы организации в новом статусе пришла сказать вице-премьер-министр Украины — Ирина Верещук. А поддержать Катерину Осадчую в ее благотворительной инициативе пришли супруг ведущей — Юрий Горбунов, ведущие Андрей Бедняков и Тимур Мирошниченко с супругой, дизайнеры Катя Сильченко, Эльвира Гасанова и Иван Фролов и многие другие.

Катерина Осадчая, Катерина Сильченко

Андрей Бедняков

Тимур Мирошниченко с женой Инной

Катерина Освадчая, Хрыстя Храновская

Катерина Осадчая, Эльвира Гасанова

Юрий Горбунов

Ирина Верещук, Катерина Осадчая

Один из освобожденных волонтерской организацией пленных, режиссер Мариупольского Драматического Театра Анатолий Левченко, также пришел поддержать команду и рассказать о своих ужасающих 10 месяцах гражданского плена.

Анатолий Левченко, Катерина Осадчая

Фонд Катерины Осадчей вместе с фондом "Твоя опора" работают над проблемой сиротства в Украине, в частности покупают жилье для детских домов семейного типа. Сейчас команда в процессе покупки сразу трех домов для многодетных семей с усыновленными детьми, которые в результате остались без жилья.

Катерина Осадчая с командой также открыла первый пилотный Центр психологической, социальной и юридической помощи детям и родителям разных семейных форм воспитания.

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