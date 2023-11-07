Усилители иммунитета: 5 продуктов, которые помогут не заболеть в сезон простуд

Добавив в свой рацион продукты способствующие укреплению иммунитета, вы перенесете сезон холодов и простуд без больничных.

Редко кому удается не заболеть в осенне-зимний период, особенно, если не заниматься своим здоровьем и не укреплять иммунитет. Исследования указывают на несколько различных методов поддержания общего состояния здоровья в холодные месяцы. От добавления меда в чай до ягод в утреннюю овсянку — вот несколько простых способов повысить иммунитет за счет правильного питания. Об этом пишет Clean Eatingmag.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Мед

Фото: Freepik

Согласно исследованию, проведенному израильскими учеными, мед может быть самым полезным способом успокоить ночной кашель. Исследование, во время которого команда педиатров сосредоточила свое внимание на инфекциях верхних дыхательных путей у 300 детей в возрасте от года до пяти, доказало эффективность меда. Автор исследования Герман Авнер Коэн, доктор медицинских наук, сказал, что мед можно считать безопасной и эффективной альтернативой сиропу от кашля для детей старше одного года. Поэтому, если вас не беспокоит его калорийность (мед содержит около 22 калорий на чайную ложку), нет причин не добавить этот чудо-продукт в свой рацион как часть здорового питания и поддержания здоровья.

Шоколад

Фото: Freepik

Холодная погода способствует повышению кровяного давления, поскольку более низкие температуры вызывают сужение кровеносных сосудов. А более высокое кровяное давление может увеличить ваши шансы получить сердечный приступ или инсульт во время каких-либо активных занятий. Но согласно недавнему исследованию, шоколад может оказаться вашим спасением. Австралийские исследователи изучили данные 20 исследований за 10 лет и обнаружили, что у тех, кто употреблял шоколад, богатый флаванолами, один раз в день в течение нескольких недель, наблюдалось небольшое падение кровяного давления примерно на два-три пункта. Участники исследований, у которых наблюдалось падение артериального давления, потребляли от трех до 100 граммов темного шоколада или какао в день, содержащих от 30 до 1080 миллиграммов флаванолов.

Асаи

Асаи, фиолетовая ягода, произрастающая в Бразилии и других странах с южным климатом, может быть одной из лучших в борьбе с окислительным стрессом, который возникает из-за ослабления иммунитета в холодное время года. Исследователи из Университета Эмори использовали плодовых мушек, чтобы показать, как асаи превосходит такие добавки, как витамины, коэнзим Q10 и лютеин, в поддержании здоровья и продления жизни.

Овощи

Фото: Pexels

Исследование показывает, что если вы будете иметь большое разнообразие, то будете есть больше овощей, богатых антиоксидантами. Когда 66 здоровым взрослым людям подали еду, включающую брокколи, морковь и горох, они в целом съели больше овощей, чем те, кому предложили только один вид, сообщает журнал Академии питания и диетологии. Поэтому старайтесь максимально разнообразить свой рацион свежими сезонными овощами, чтобы поддерживать здоровье и иммунитет.

Ягоды

Фото: Pixabay

Ученые обнаружили, что химические вещества, содержащиеся в чернике, клубнике и малине имитируют действие вальпроевой кислоты, препарата, назначаемого людям, страдающим маниакально-депрессивными расстройствами настроения. Поэтому следите ха тем, чтобы в осенне-зимний период на вашем столе всегда были ягоды. Если вы не можете найти свежие ягоды на местном рынке, подойдут и замороженные. Добавляйте их в овсянку, смузи и пироги.

Кроме продуктов старайтесь вести активный образ жизни, так как, как показывают исследования, спорт и медитации полезны для вашего здоровья в целом. Врачи из Висконсина обследовали 149 взрослых и обнаружили, что те, кто занимался спортом (в группе по два с половиной часа в неделю и дома по 45 минут в день) и те, кто регулярно медитировал (на групповых занятиях продолжительностью два с половиной часа в неделю и дома по 45 минут в день), с меньшей вероятностью заболевали острыми инфекциями верхних дыхательных путей, чем контрольная группа, у которой не было ни того, ни другого. Поэтому вместо того, чтобы запасаться лекарствами от простуды, лучше приобретите новую пару кроссовок или удобную подушку для медитации.

Напомним, 7 специй, которые помогут справиться с симптомами простудыю

Ранее Фокус писал о том, что обычные объятия могут существенно повлиять на ваше самочувствие и состояние здоровья.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.