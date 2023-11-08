На фоне скандала с россиянами: Потап представил новую песню (видео)

Накануне артиста заметили в элитном ресторане Дубая в компании россиян. Он не комментирует скандал, зато заинтриговал новым дуэтом.

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) на фоне скандала с вечеринкой с россиянами представил новую песню. Отрывком артист делится в своем Instagram.

"Новый релиз, новая песня, дуэт, как вы думаете с кем? 1. Настя 2.Swoiia 3.Katarina, кто угадает, тот молодец!" — написал Потап.

В песне он поет о любви к "малой".

"Малая, без тебя я точка, только с тобой восклицательный знак", — говорится в композиции.

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Потап представил отрывок новой песни

"Может с женой Иванушек?", "С Иванушками", — пишут в комментариях украинцы, намекая на вечеринку в Дубае, где рэпера заметили в компании жены солиста российской группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко.

Также пользователи сети выразили недовольство тем, что музыканта выпускают за границу во время военного положения в Украине.

Сам артист не комментирует скандал с россиянами, он лишь делится новостями о своих встречах в рамках благотворительной деятельности в помощь Украине.

Фото: Скріншот

"Поддерживаем нашу страну в каждом уголке мира!" — писал Потап.

Потап в ОАЭ

Напомним, Ирина Федишин рассказала, на каких основаниях ее муж выехал за границу.

Также Фокус писал о реакции Анастасии Приходько на скандал с Потапом.