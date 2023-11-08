Редкое фото с Ким Кэттролл: участница Pussy Riot Надежда Толоконникова появилась на светском мероприятии

Ежегодная премия Harper’s Bazaar "Женщина года" чествовала женщин из разных стран мира кино.

В Лондоне прошла ежегодная церемония награждения премией Harper's Bazaar "Женщина года 2023". Церемонию посетили Марина Абрамович, Ким Кэтролл и даже российская активистка Надежда Толоконникова участница российской феминистской панк-группы Pussy Riot. А Эмилия Кларк и Дженна Ортега вошли в число победителей премии. Церемония награждения прошла в отеле Claridge's в Лондоне.

Ежегодная премия Harper’s Bazaar "Женщина года" — это праздник женщин из разных стран мира кино, связанных с миром телевидения, искусства, культуры и литературы.

Эмили Кларк

Звезды, в том числе актриса "Секса в большом городе" Ким Кэттролл, обладательница "Оскара" Оливия Колман и Наоми Уоттс вручили награды на ежегодной церемонии роскошного модного журнала.

Эмилия Кларк, звезда "Игры престолов", получила награду актрисы за свою обширную карьеру в кино и на телевидении, а американская актриса Дженна Ортега была удостоена награды за прорыв за роль в популярном сериале Netflix "Уэнздей".

Дженна Ортега

Футболистка сборной Англии и "Арсенала" Алессия Руссо получила награду за спортивные достижения.

А певица и автор песен Жанель Монэ получила награду, как музыкант и певица, выпустив в этом году альбом The Age Of Pleasure.

Жанель Монэ

Художница Марина Абрамович получила награду из рук Ким Кэттролл, которая посетила церемонию награждения вместе со своим партнером Расселом Томасом. И выбрала для красной дорожке эффектный наряд от Balmain.

На церемонии Марина Абрамович появилась в эффектном алом наряде от Вивьен Вествуд. А после художница, Ким Кэттролл и Надежда Толоконникова сделали неожиданное общее фото.

Надежда Толоконникова, Ким Кэттрол и Марина Абрамович Фото: Getty Images

Ранее в отношении участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой завели новое уголовное дело, об оскорблении чувств верующих.

Юрист и правозащитник Павел Чиков сообщил, что дело завело Управление Следственного комитета по Москве. Основанием для дела послужили публикации Толоконниковой в соцсетях, но какие именно, пока неизвестно. По этой статье Толоконниковой грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до года, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, Надежда Толоконникова – основательница группы Pussy Riot, ранее входившая в арт-группу "Война". В 2012 году ее вместе с Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич арестовали после акции "Богородица, Путина прогони" в храме Христа Спасителя. По статье о хулиганстве Толоконникова и Алехина получили два года лишения свободы, Самуцевич назначили условный срок.

После Толоконникова уехала в США и даже появилась в роли самой себя в популярном сериале "Карточный домик".

В 2021 году Марина Абрамович посещала Киев, где открыла мемориал, который носит название "Кристаллическая стена плача" в Бабьем Яру.