Забастовка Гильдии киноактеров в Голливуде закончилась: о чем договорились стороны

Гильдия киноактеров сумела договориться и подписать новый контракт с Alliance of Motion Picture and Television Producer. Детали неизвестны, но актеры точно указали, что им должны будут выплатить компенсацию за использование ИИ, а также обещали поднять сумму минимального гонорара.

Гильдия киноактеров и Американская федерация артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) объявили о завершении забастовки, которая длилась 118 дней, сообщает Variety.

По информации издания, переговорный комитет профсоюза одобрил предварительное соглашение, которое после нескольких дней доработки передадут 10 ноября на утверждение национальному совету SAG-AFTRA.

Соглашение впервые в истории обеспечит защиту актеров от искусственного интеллекта и историческое повышение заработной платы. В результате сделки большинство минимальных сумм увеличится на 7%, что на 2% больше, чем увеличение, полученное Гильдией писателей Америки и Гильдией режиссеров Америки.

Кроме того, сделка включает в себя "бонус за участие в потоковой передаче", а также увеличение пенсионных и медицинских взносов. В профсоюзе заявили, что общая стоимость контракта превышает миллиард долларов.

"Мы заключили контракт, который позволит членам SAG-AFTRA любой категории построить устойчивую карьеру. Многие тысячи исполнителей сейчас и в будущем получат пользу от этой работы", – говорится в заявлении профсоюза.

Один из членов переговорного комитета Кевин Э. Уэст говорит, что сделка, возможно, и "не идеальна", но достижение такого результата было "экстраординарным" достижением.

"Окончательное голосование было единогласным. Этого трудно достичь. Честно говоря, это были очень долгие две недели", – подчеркнул он.

Другой член комитета Бен Уайтхейр считает достигнутое "огромной победой". Он подчеркнул, что профсоюз добился "структурных изменений" в виде компенсаций на стриминговых платформах. Хотя профсоюз не получил всего, что хотел, Уайтхейр сказал, что он снова будет добиваться большего на следующих переговорах в 2026 году.

По мере того как сделка приближалась к финишу, вопрос ИИ оставался одной из самых сложных проблем, которую нужно было решить. Дункан Крэбтри-Ирландия, главный переговорщик профсоюза, встретился с Кэрол Ломбардини, генеральным директором Альянса кинопродюсеров и телевидения, через Zoom, чтобы обсудить последние детали.

Выступая на канале CNBC, генеральный директор Disney Боб Айгер предупредил, что финансовые последствия забастовки станут более серьезными, если сделка не будет достигнута быстро.

"Очевидно, что мы хотели бы попытаться сохранить лето фильмов. Вся индустрия сосредоточена на этом. У нас не так много времени, чтобы сделать это", – объяснил он.

Членам профсоюза все равно придется проголосовать за ратификацию соглашения, и этот процесс, вероятно, займет как минимум неделю или больше. Но забастовка уже отменена, а это означает, что актеры смогут вернуться к работе уже с 9 ноября.

Переговоры возобновились 24 октября после двухнедельного перерыва. С тех пор велись непрерывные дискуссии по мере того, как стороны медленно продвигались к соглашению.

В конце сентября после 146 дней подошла к концу забастовка голливудских сценаристов. Их новое соглашение со студиями будет действовать до 2026 года и имеет аж 94 страницы текста.

Ранее Фокус писал о том, что Марго Робби появилась на забастовке актеров в Голливуде, а Дрю Бэрримор временно закрыла собственное ток-шоу из-за яростной реакции коллег.