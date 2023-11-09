Ссора Меган Маркл и принца Гарри с королевской семьей достигла своего пика, — эксперт

Герцогов Сассекских даже не пригласили на юбилей короля Великобритании Чарльза ІІІ.

Разрыв принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей Соединенного Королевства достиг рекордного уровня. Об этом пишет Daily Mail.

Эксперт и комментатор Букингемского дворца Ричард Фицвильямс раскритиковал герцога и герцогиню Сассекских за их "неподходящее время" в разговоре о предстоящем дне рождения короля Чарльза III в тот самый день, когда монарх произнес свою первую королевскую речь перед парламентом.

"Раскол в королевской семье не может быть шире, и смущенные придворные, видимо, интересуются, что будет дальше", — считает комментатор.

Кроме ряда недоразумений между британским королем и его младшим сыном, ранее стало известно, что принца Гарри даже не пригласили на юбилей отца 14 ноября 2023 года.

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Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

После того, как в январе 2023 года в книжных магазинах появилась биографическая книга принца Гарри "Запасной", стало известно, что герцогиня Сассекская также хочет заключить подобную сделку для себя.

"Будем надеяться, что известная сделка о четырех книгах с Random House не приведет к еще одному мемуару", — рассуждает Фицвильямс.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл посетила концерт в платье за более 250 тысяч гривен.

Также Фокус писал о Хэллоуине 2023 в семье младшего сына короля Чарльза ІІІ и его жены.