Кейт Миддлтон пересела с Land Rover на бронированный Jackal-2 (видео)

С августа 2023 года Кейт – главнокомандующая 1-го Королевского драгунского гвардейского полка (QDG).

41-летняя принцесса Уэльская Кейт впервые посетила 1-й Королевский драгунский гвардейский полк (QDG) в Норфолке в качестве главнокомандующего полка, где, среди прочего, управляла семитонным бронетранспортером, оснащенным пулеметом, и попробовала себя в качестве оператора дрона. Соответствующее видео опубликовано в аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram.

На роль главнокомандующей полка Кэтрин была назначена в августе 2023 года ее свекром, королем Чарльзом III.

На встречу она приехала в черном пиджаке, темной водолазке и брюках, но затем переоделась в военную куртку, шлем и бронежилет.

Старшие офицеры рассказали принцессе о буднях полка, а также показали условия, в которых проходят службу военнослужащие, в том числе и женщины.

Во время посещения казарм Робертсона в Суонтон-Морли Кэтрин проехалась на британской БРДМ Jackal-2. Капрал Дэррейл Тукана, инструктор по вождению, сидел рядом с ней. Он отвез ее к укрытию солдат, а затем позволил ей взять на себя управление машиной.

"Это действительно здорово. На самом деле, она очень отзывчива, учитывая размер этой штуки", – поделилась жена наследника престола своими впечатлениями от управления бронированным транспортом.

"Она была естественной. Она ездит дома на Land Rover. Я сказал ей, что это то же самое, только не торопитесь и возвращайтесь туда, откуда мы начали. Она наслаждалась каждой частью поездки. Это отличается от того, на чем она ездит, это более крупный автомобиль", – рассказал Тукана.

В ходе визита Кейт также встретилась с семьями военнослужащих QDG, чтобы узнать об их опыте и социальной поддержке, которую предлагает полк, и вручила медали за выслугу лет и за хорошую службу. В преддверии Поминального воскресенья она также уделила время вместе с военнослужащими, чтобы вспомнить тех, кого QDG потеряла на действительной службе в последние годы.

Принцесса надела бронежилет и военную каску Фото: Getty

Прежде, чем улететь домой на вертолете, Кэтрин повысила талисман полка, горного пони из Уэльса по кличке Солдат "Длиннолицый" Эмрис Джонс, с младшего капрала до капрала.

QDG существует уже более 300 лет и был сформирован в 1959 году в результате объединения двух старших кавалерийских полков: 1-го Королевского драгунского гвардейского полка и Королевских заливов. Он специализируется на разведке

С момента своего создания служащие QDG перемещались по всему миру и совсем недавно, с июня 2021 года по июнь 2022 года, были развернуты в Мали в рамках миротворческой операции в поддержку Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации.

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