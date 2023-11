Кейт Миддлтон призналась, почему принц Уильям называет ее "сумасшедшей"

Причиной стал особый вид спорта и погода, во время которой принцесса Уэльская им занимается.

Кейт Миддлтон рассказала о привычке, из-за которой принц Уильям называет ее "сумасшедшей". Семейными деталями принцесса Уэльская поделилась в подкасте "The Good, the Bad & the Ugly".

Королевская персона призналась, что холодное плавание является частью ее фитнеса, хотя принц Уильям не является фанатом этого.

Принцесса Кейт рассказала о важности быть активной, к чему ее поощряли с детства. Раскрывая одно из своих нынешних увлечений фитнесом, Кейт поделилась, что она любит холодное плавание.

"Чем холоднее, тем лучше. Мне это очень нравится", — сказала она. "Немного до того момента, когда Уильям говорит: "Кэтрин, ты сумасшедшая". И темно, и дождь идет".

Однако она сказала, что продолжает "ходить искать холодную воду", восклицая: "Мне это нравится".

Будущая королева-консорт также часто демонстрировала свой талант в других видах спорта, например, играла на теннисном корте с Эммой Радукану и участвовала в тренировках по регби.

Напомним, Кейт Миддлтон также поощряет к активному спортивному досугу свою дочь Шарлотту.

