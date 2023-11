Кейт Міддлтон зізналася, чому принц Вільям називає її "божевільною"

Причиною став особливий вид спорту та погода, під час якої принцеса Уельська ним займається.

Кейт Міддлтон розповіла про звичку, через яку принц Вільям називає її "божевільною". Сімейними деталями принцеса Уельська поділилася в подкасті "The Good, the Bad & the Ugly".

Королівська персона зізналася, що холодне плавання є частиною її фітнесу, хоча принц Вільям не є фанатом цього.

Принцеса Кейт розповіла про важливість бути активною, до чого її заохочували з дитинства. Розкриваючи одне зі своїх нинішніх захоплень фітнесом, Кейт поділилася, що вона любить холодне плавання.

"Чим холодніше, тим краще. Мені це дуже подобається", — сказала вона. "Трохи до того моменту, коли Вільям каже: "Кетрін, ти божевільна". І темно, і дощ йде".

Однак вона сказала, що продовжує "ходити шукати холодну воду", вигукуючи: "Мені це подобається".

Кейт Міддлтон та принц Вільям у подкасті

Майбутня королева-консорт також часто демонструвала свій талант в інших видах спорту, наприклад, грала на тенісному корті з Еммою Радукану та брала участь у тренуваннях з регбі.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

