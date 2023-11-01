Король Чарльз розкрив невідому деталь про заручини принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Громадськість дізналася про заручини спадкоємця престолу через кілька тижнів після того, як принц Вільям освідчився Кетрін.

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74-річний король Великої Британії Чарльз III, який зараз разом зі своєю 76-річною дружиною Каміллою перебуває в Кенії з офіційним візитом, виступаючи на державній вечері, влаштованій для нього президентом Вільямом Руто, розповів, що саме в цій країні його старший син, принц Вільям, освідчився Кейт Міддлтон 2010 року. Як пише People, про заручини громадськість дізналася тільки через декілька тижнів.

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"Це було тут, на видноті, біля гори Кенія мій син, принц Уельський, освідчився своїй дружині, тепер моїй улюбленій невістці", — сказав король Чарльз, згадуючи заручини.

Новина про майбутнє королівське весілля стала надбанням громадськості через кілька тижнів, а Вільям і Кейт дали перше спільне інтерв'ю і розповіли про те, як з'явилася ця пропозиція.

"Кожен хлопець знає, що потрібна певна мотивація, щоб почати діяти. Отже, я планував це, а потім мені здалося, що це прямо в Африці. Це було прекрасно", — розповідав принц ЗМІ незабаром після оголошення про заручини.

Кейт і Вільям оголошують про свої заручини Фото: Getty Images

Хоча вони зустрілися багато років тому, коли були студентами коледжу, ця пропозиція все одно стала для Кейт несподіванкою.

"Коли це сталося, це був повний шок. Там справжня романтика", — говорила майбутня дружина принца.

У січні 2022 року на прийомі в Букінгемському палаці, присвяченому відносинам між Великою Британією та Африкою, Вільям знову повернувся до теми того, чому для такої події обрав саме Кенію.

"Африканський континент займає особливе місце в моєму серці. Це місце, куди мій батько взяв мене і мого брата незабаром після смерті нашої матері. І вирішуючи, де найкраще освідчитися Кетрін, я не міг придумати більш відповідного місця, ніж Кенія, щоб стати на одне коліно", — пояснив він.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон одружилися у квітні 2011 року. У шлюбі у них з'явилося троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

Раніше Фокус писав про те, чого не знала публіка про весільну сукню Кетрін .