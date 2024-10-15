Плавчиня Луана Алонсо завела сторінку на OnlyFans після скандалу на Олімпіаді в Парижі

Луана Алонсо заявила про свій відхід із плавання під час Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Вона також сказала, що хоче вирушити на навчання до США.

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20-річна олімпійська плавчиня Луана Алонсо з Парагваю завела сторінку OnlyFans через два місяці після Ігор у Парижі, пише Daily Mail.

У столиці Франції влітку спортсменка брала участь у жіночому змаганні на 100 метрів батерфляєм, посівши шосте місце у своєму запливі, 29-те місце в загальному заліку і не пройшовши до півфіналу. Відразу після змагань дівчина оголосила про завершення спортивної кар'єри.

5 серпня повідомлялося, що Луану попросили покинути Олімпійське селище за створення "неналежної атмосфери" навколо команди. Коментарі президента Парагвайського олімпійського комітету на місцевому радіошоу, мабуть, вказують на те, що рішення про її виключення було ухвалено після її поїздки в паризький Диснейленд.

Раніше Луана говорила про своє небажання представляти Парагвай у прямому ефірі перед Іграми, натомість висловивши бажання представляти Сполучені Штати.

Пізніше вона прокоментувала своє виключення, заявивши, що вона дійсно покинула Ігри, але зробила це з власної волі.

"Я прийняла рішення зупинитися і рада, що моя остання гонка буде на Олімпіаді. Я збираюся поїхати вчитися до Сполучених Штатів, я збираюся продовжити свою кар'єру в галузі політології і, чому б і ні, стати міністром спорту в один прекрасний день. Я завжди буду любити плавання і, можливо, поїду на змагання, але це не те, чого я хочу в житті. Я хочу працювати в компанії, у мене вже є свій життєвий план і, я сподіваюся, що це здійсниться", — сказала вона.

Відтоді Луана оголосила, що відкрила акаунт OnlyFans для продажу ексклюзивного контенту для дорослих.

"Ваша улюблена колишня плавчиня. Обіцяй, що не пошкодуєш про це. Ми чудово проведемо час разом (у повідомленнях)", — пише вона в шапці профілю.

Користувачі OnlyFans платять близько $35 на місяць за доступ до її відвертого контенту.

Досі дівчина здебільшого ділилася світлинами, на яких позує в купальниках.

Раніше Фокус писав, що чоловік витратив $135 тисяч на OnlyFans, поки його дружина лікувалася від раку.