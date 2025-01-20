Двухлетняя одесситка Клочкова установила рекорд Украины по плаванию (фото)

Эмма Клочкова самостоятельно проплыла 25 метров в бассейне за рекордное время. Не обошлось и без курьезов: перед заплывом у нее пропало настроение, но тренер нашел слова поддержки.

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Двухлетняя одесситка Эмма Клочкова установила рекорд Украины: самостоятельно проплыла 25 метров в бассейне. Об этом сообщила в Facebook глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Но рекорды и церемонии награждения не всегда идут по плану. Перед заплывом у Эммы неожиданно пропало настроение.

Перед установлением рекорда из поля зрения Эммы пришлось убрать маму, папу и бабушку

Перед установлением рекорда из поля зрения Эммы пришлось убрать маму, папу и бабушку. Лишь тренер Илона Гаркун осталась один на один с рекордсменкой и убедила ее, что плохое настроение можно смыть водой.

После этого Эмма прыгнула в воду, самостоятельно проплыла всю дорожку взрослого бассейна и установила рекорд Украины.

"Это было очень трогательно. В эту минуту Эмме аплодировали все люди в бассейне. Очевидно, к ней вернулось хорошее настроение и потом она дважды проплыла эту дистанцию ​​на разных дорожках", — отмечает Ветрова.

Что известно о рекордсменке Эмме Клочковой?

На момент установления рекорда Эмме было всего 2 года 4 месяца. Она весила 11 килограмм и имела рост 88 сантиметров. Чтобы преодолеть 25-метровую дистанцию, девочке понадобилось 3 минуты 29 секунд и почти час на моральную подготовку. Все же улыбаться на камеру Эмма отказалась.

В 2024 году рекорд Украины в номинации "Самый маленький ребенок, который преодолел дистанцию 50 метров вольным стилем" побила Аня Якимчук из Черноморска. К тому моменту ей было 2 года и 6 месяцев.

Напомним, украинская спортсменка Екатерина Садурская установила новый мировой рекорд в дисциплине "фридайвинг". Украинка погрузилась на рекордные 80 метров.

Фокус ранее писал, что 51-летний Стиг Северинсен установил мировой рекорд по самому длительному пребыванию под водой без всплытия на поверхность. Он пробыл под водой 22 минуты.