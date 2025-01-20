Дворічна одеситка Клочкова встановила рекорд України з плавання (фото)

Емма Клочкова самостійно пропливла 25 метрів у басейні за рекордний час. Не обійшлося і без курйозів: перед запливом у неї пропав настрій, але тренер знайшов слова підтримки.

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Дворічна одеситка Емма Клочкова встановила рекорд України: самостійно пропливла 25 метрів у басейні. Про це повідомила у Facebook голова Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Але рекорди і церемонії нагородження не завжди йдуть за планом. Перед запливом у Емми несподівано пропав настрій.

Перед встановленням рекорду з поля зору Емми довелося прибрати маму, тата і бабусю

Перед встановленням рекорду з поля зору Емми довелося прибрати маму, тата і бабусю. Лише тренерка Ілона Гаркун залишилася віч-на-віч із рекордсменкою і переконала її, що поганий настрій можна змити водою.

Після цього Емма стрибнула у воду, самостійно пропливла всю доріжку дорослого басейну і встановила рекорд України.

"Це було дуже зворушливо. У цю хвилину Еммі аплодували всі люди в басейні. Очевидно, до неї повернувся гарний настрій і потім вона двічі пропливла цю дистанцію на різних доріжках", — зазначає Вєтрова.

Що відомо про рекордсменку Емму Клочкову?

На момент встановлення рекорду Еммі було всього 2 роки 4 місяці. Вона важила 11 кілограмів і мала зріст 88 сантиметрів. Щоб подолати 25-метрову дистанцію, дівчинці знадобилося 3 хвилини 29 секунд і майже годину на моральну підготовку. Усе ж посміхатися на камеру Емма відмовилася.

2024 року рекорд України в номінації "Наймолодша дитина, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем" побила Аня Якимчук із Чорноморська. До того моменту їй було 2 роки і 6 місяців.

Нагадаємо, українська спортсменка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд у дисципліні "фрідайвінг". Українка занурилася на рекордні 80 метрів.

Фокус раніше писав, що 51-річний Стіг Северінсен встановив світовий рекорд із найтривалішого перебування під водою без спливання на поверхню. Він пробув під водою 22 хвилини.