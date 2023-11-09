"Наклейка на Бентли": Ким Кардашьян показала тайную татуировку на губе

Звезда реалити-шоу ранее шутила, что никогда не сделает тату, потому что это все равно, что прицепить наклейку на "бампер Bentley".

Ким Кардашьян показала свою тайную татуировку на внутренней стороне нижней губы. Ким тайно сделала татуировку в 2021 году, когда зашла с подругами в салон после участия в программе Saturday Night Live. Именно на этом шоу она впервые поцеловалась с Питом Дэвидсоном. Об этом пишет Daily Mail.

В 2009 году Ким, как известно, заявила, что никогда не сделает татуировку, сказав Венди Уильямс: "Дорогая, ты бы наклеила наклейку на бампер Бентли?". Она отметила, что у нее нет татуировок и она не планирует их делать.

Ким Кардашьян сделала тайную татуировку Фото: Скриншот

Ким Кардашьян рассказала, что у нее есть секретная татуировка на внутренней стороне нижней губы во время эпизода сериала "Кардашьян" на этой неделе.

Она сделала тату через несколько часов после того, как она вела программу "Субботним вечером в прямом эфире" в октябре 2021 года в костюме Жасмин вместе с Питом Дэвидсоном в костюме Алладина.

Ким тусовалась со своим давним парикмахером Крисом Эпплтоном, когда они обсуждали планы его свадьбы в Вегасе с Лукасом Гейджем. Ким шутила, что они все они сделают одинаковые татуировки, но сама ее делать отказывалась.

Крис спрашивал, не сделает ли она татуировку на мизинце на ноге, а Ким говорит, что ей эта идея не нравится. Тогда Крис предлагает внутреннюю часть губы.

Ким Кардашьян сделала тайную татуировку Фото: Скриншот

В итоге там появился рисунок в виде знака бесконечности.

В реалити-шоу на этой неделе Ким показала татуировку публично, сказав: "Да, ребята, кое-что вы обо мне не знаете".

Когда мать спросила ее, когда она сделала тату, Ким отвечает: "В вечер SNL, когда я вела SNL, я и мои друзья сделали одинаковые татуировки, и у всех они были на руках. А я выбрала губу".

Ким Кардашьян сделала тайную татуировку Фото: Скриншот

Судя по всему, этот процесс был болезненным, так как Ким сжимала кулаки, пока татуировщик наносил тату ей на внутреннюю часть губы. Видеозапись показали в реалити-шоу.

После Ким смотрит в камеру и говорит: "Наконец-то я наклеила наклейку на бампер Бентли", ссылаясь на собственную цитату в 2009 году на шоу Венди Уильямс, когда Венди спросила, есть ли у нее татуировки.

Ким рассказала, что не видит татуировку, и часто забывает о ней, вспоминая, только когда чистит зубы.

"Время от времени я чищу зубы ниткой, вижу черное и спрашиваю: "Что это за черная линия?". Тогда я такой: "О, это моя татуировка", — пошутила Ким.

Ранее Ким Кардашьян в ослепительном наряде из кристаллов появилась на открытии нового флагманского магазина Swarovski на Пятой авеню и отметила сотрудничество бренда с линией SKIMS.