Племянницы принцессы Дианы вышли в свет в парных образах и потрясающих аметистовых украшениях

Элиза и Амелия Спенсер посетили ипподром Флемингтона и продемонстрировали свой элегантный стиль, а также любовь к парным образам.

Элиза и Амелия Спенсер, знаменитые модели и племянницы покойной принцессы Дианы. Сестры надели свои лучшие драгоценности, чтобы отпраздновать День Кеннеди-Оукса 2023 года на ипподроме Флеммингтон в пригороде Мельбурна, Австралия. Об этом пишет Daily Mail.

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В этом году участникам скачек было предложено носить одежду фиолетового оттенка, чтобы повысить осведомленность о призыве помочь больным детям.

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Сестры-близнецы Элиза и Амелия Спенсер, затмили всех, прибыв в The Birdcage в сочетающихся белых нарядах и экстравагантных аметистовых ожерельях и головных уборах.

Элиза и Амелия Спенсер Фото: Getty Images

Амелия была ослепительна в брючном костюме с пышными рукавами, серебряных туфлях с острым носком и дополнила сумку-клатч.

Элиза была одета в белый комбинезон с асимметричным лифом.

Сестры снова стали выходить в свет вместе, после того, как Амелия Спенсер вышла замуж в Кейптауне за своего избранника – бизнесмена Грега Маллета.

Пара устроила роскошную церемонию в ЮАР. На невесте было роскошное платье, сшитое на заказ, от Atelier Versace. На свадьбе была их сестра Китти Спенсер, к алтарю Амелию вел ее брат.

А вот их отца, брата принцессы Дианы, на торжестве не было. Журналистов до сих пор интересует почему, но сестры не назвали причину.

10 июля племянницы покойной принцессы Дианы отпраздновали свое 31-летие.

Торжество они устроили на юге Франции, в роскошном пятизвездочном отеле Hôtel Cap-Estel, расположенном в 10 минутах езды от Монако.