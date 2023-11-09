Кейт Миддлтон повторила модный прием Виктории Бекхэм (фото)

Обычно принцесса появляется в светлых образах, делая ставку на синий, зеленый, красный цвета.

Кейт Миддлтон повторила излюбленное правило стиля Виктории Бекхэм. Об этом пишет Hello Magazine.

Накануне принцесса Уэльская впервые посетила полк драгунской гвардии королевы в Дерехеме в роли главнокомандующего. Королевское лицо продемонстрировало еще один осенний деловой ансамбль.

Кейт надела черную водолазку в сочетании с черным двубортным блейзером с золотыми пуговицами и изящными прямыми брюками. Волосы она оставила распущенными.

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Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Образ в тон не является новым для принцессы Уэльской: носить ансамбль из той же цветовой палитры, чтобы создать изысканный однотонный лук, является ее главным приемом стиля.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Теплые оттенки синего, насыщенного красного и зеленого часто наполняют ее гармоничные ансамбли, но ее черный наряд является необычным выбором и часто входит в повестку дня королевской моды только во время траура.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напротив, черные total-look – это культовый дух стиля Виктории Бекхэм. Она отдана этому цвету со времен расцвета "Spice Girls".

Виктория Бекхэм

Напомним, друг королевы Камиллы раскритиковал любовь принцессы Уэльской к определенным оттенкам.

Также Фокус писал об обуви дочери Кейт Миддлтон, принцессы Шарлотты.