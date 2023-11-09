Слава Демин раскрыл, где сейчас находится Потап (фото)

Ведущий позвал артиста на интервью, чтобы дать ответы на все вопросы.

Украинский ведущий Слава Демин рассекретил, где сейчас находится Потап. Скриншотом переписки с рэпером он поделился в своем Instagram.

Демин пригласил артиста на интервью, однако получил временный отказ, поскольку сейчас Потап находится за границей. По словам рэпера, как только он вернется в Украину, сможет прийти на разговор с ведущим.

"Я не против. За границей сейчас. Вернусь и будем делать", — написал муж Насти Каменских.

Слава Демин тем временем считает, что если интервью с рэпером все же состоится, то украинцы получат ответы на все вопросы, которые их интересуют в последнее время.

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Фото: Скріншот

В частности, недавно разгорелся скандал вокруг того, что Потап провел время в компании россиян в одном из ресторанов Дубая. Рэпер не комментирует инцидент, зато рассказывает о своих благотворительных встречах в помощь Украине и представил отрывок нового трека.

Судя по всему, он до сих пор находится в ОАЭ.

Потап

Напомним, Потап провел время в компании россиян на вечеринке в ОАЭ.

Также Фокус писал о комментарии Анастасии Приходько относительно вечеринки Потапа с россиянами.