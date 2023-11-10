Рита Ора стала Фионой из "Шрека" (фото)

Артистка и ее муж Тайка Вайтити отправились "на болота".

32-летняя английская певица Рита Ора превратилась в Фиону из популярного мультфильма "Шрек". Снимками звезда сцены делится в Instagram с более 16 млн подписчиков.

Артистка и ее муж, новозеландский режиссер Тайка Вайтити, 48, арендовали один из самых интересных домиков в сервисе Airbnb. Звездные супруги прибыли на болото к Шреку: это место расположено в Шотландии.

"Энергия на Хэллоуин не угасла, и она выглядит красиво в зеленом!!! Спасибо @airbnb и @bchesky за это незабываемое путешествие на болота!!!" — отметила знаменитость албанского происхождения.

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На территории дома есть табличка "осторожно, огр" и даже деревянный туалет, как в самом мультике.

Рита Ора и Тайка Вайтити

Пока Ора примеряла образ принцессы Фионы, ее возлюбленный "превратился в людоеда".

Кадр из мультфильма "Шрек" Фото: Shrek/Twitter

"Ps после съемок этого я поняла, что Фиона американка, но уже стало темно, чтобы снова снимать, так что вам придется слышать очень плохой шотландский акцент", — отметила певица, которая провела рум-тур по дому Шрека.

Рита Ора и Тайка Вайтити

Напомним, Рита Ора прыгнула с парашютом в конце лета 2023 года.

Также Фокус писал о стильном выходе Риты Оры на публику.