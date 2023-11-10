В чем причина вражды принцев Уильяма и Гарри: дворецкий рассказал о детстве королевских сыновей

По словам бывшего дворецкого Пола Баррелла, поведение Гарри после его разрыва с семьей можно объяснить тем, что он вырос, будучи всегда на вторых ролях после Уильяма.

Бывший дворецкий принцессы Дианы утверждает, что конкуренция между ее сыновьями Уильямом и Гарри могла начаться, когда они еще были детьми, потому что им давали разные порции еды. Об этом пишет издание Mirror.

Пол Баррелл рассказал историю детства двух членов королевской семьи. Он утверждал, что в детстве принца Гарри был недоволен тем, что его брату давали больше сосисок, чем ему. 64-летний Баррелл, который проработал в королевской семье много лет, считает, что это дает представление о вечном противостоянии в отношениях между сыновьями короля Чарльза.

Баррелл рассказал, что был свидетелем сцены, когда няня дала Уильяму три сосиски, а Гарри всего две. Младший принц спросил, почему у них с братом разные порции.

"Уильяма нужно кормить больше, чем тебя. Однажды он станет королем", – ответила няня.

Баррелл утверждает, что подобные высказывания спровоцировали напряженность и конкуренцию между двумя братьями с раннего детства.

"Когда я сейчас оглядываюсь назад, мне кажется, что я еще тогда заметил динамику их отношений", – рассказал бывший дворецкий.

Казалось, что после ответа няни Гарри "замолчал и смирился", но ему приходилось "бороться с этим неравенством даже в своем собственном доме", добавил Баррелл.

Пол Баррелл, который когда-то пользовался большим доверием королевской семьи, сказал, что отчасти поведение Гарри после его разрыва с семьей можно объяснить тем фактом, что он вырос, будучи всегда на вторых ролях после Уильяма.

Он также добавил, что Диана умоляла Чарльза не отправлять Гарри в Итон, опасаясь, что его будут постоянно сравнивать со старшим братом. Но Чарльз проигнорировал просьбы Дианы.

Баррелл утверждал, что Гарри решил проблему конкуренции со своим братом, став более шумным и громким.

"Уильям был очень сдержанным и спокойным, как бы принимая свою роль будущего наследника. Но не Гарри. Ему пришлось быть клоуном, чтобы его замечали", – сказал бывший дворецкий.

Баррелл также вспомнил, что Гарри часто делали замечания в детстве, чтобы он вел себя потише из-за его поведения в детстве. По его словам, то же самое происходит и сейчас, когда принц публично заявляет о своих обидах на семью.

"Часто я слышал, как принцесса кричала через всю комнату: "Тихо, Гарри, замолчи". И я часто слышал эти слова в последние несколько дней. О том, что Гарри нужно замолчать", – сказал он.

Дворецкий также вспомнил случай, когда принц Уильям вспылил и сказал, что не хочет быть королем.

"Гарри тогда заявил, что сделает это вместо брата. Диана засмеялась и сказала: "Это было бы забавно. Ты был бы добрым королем, Гарри", – рассказал Баррелл.

Напомним, Принц Уильям рассказал, что планирует сделать, когда станет королем. Уже сейчас принц Уильям дает понять, что хочет добиться большего, чем его бабушка и отец.

Ранее Фокус писал, как принц Гарри отреагировал на то, что его не пригласили на юбилей отца. 14 ноября 2023 года британский король Чарльз ІІІ отметит 75-летие, однако младшего сына монарха с его женой в списке приглашенных нет.