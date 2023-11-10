Деми Мур трогательно поздравила свою любимицу с днем рождения

Собаку актрисе подарила ее дочь Талула, и с тех пор Деми с ней не расстается.

Американская актриса Деми Мур, которая 11 ноября отметит свой 61-ый день рождения, поздравила с аналогичным праздником свою любимую собаку Пилаф. По этому случаю она опубликовала в Instagram видео с именинницей, а также серию совместных фото.

"Поздравляю нашего Мышонка с днем рождения! Спасибо @buuski за то, что привела в мою жизнь этого волшебного ангелочка! Она есть все и даже больше!", – написала она, отметив в публикации свою дочь Талулу.

Деми Мур – заядлая любительница собак. В ее доме живут девять животных, которых она взяла в приюте A Purposeful Rescue, однако чихуахуа по кличке Пилаф (что переводится как "плов") – ее явная фаворитка.

Свою любимицу она берет с собой в путешествия и на спортивные соревнования, снимается с ней для журналов и балует, словно маленького ребенка.

Деми никуда не ходит без Пилаф, включая фотосессию в Марселе для ее первой капсульной коллекции купальников совместно с Andie Swim из 41 предмета, которая вышла 7 июля 2023 года.

Более того, она с собакой даже посетила Лувр, нарвавшись на критику. Пользователям не понравилось, что знаменитость нарушила правила музея, которыми запрещено нахождение на его территории с животными.

В аналогичном проступке звезду обвинили, когда она явилась с собакой на скачки в Аскоте. Мур нарушила правила знаменитых конных соревнований, согласно которым, на ипподром не допускаются никакие животные, за исключением собак-поводырей.

Ранее Фокус писал, что Деми Мур показала состояние бывшего мужа Брюса Уиллиса, который страдает тяжелой формой деменции.