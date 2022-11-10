Деми Мур похвасталась роскошной жизнью своего пса (видео)

Актриса поздравила своего любимца с его вторым днем рождения.

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Американская актриса Деми Мур – заядлая любительница собак. В ее доме живут девять животных, которых она взяла в приюте A Purposeful Rescue, однако есть среди них явный фаворит – чихуахуа по кличке Пилав (что переводится как "Плов"). Своего любимца она берет с собой в путешествия и на спортивные соревнования, снимается с ним для журналов и балует, словно маленького ребенка. Более того, на двухлетие животного актриса посвятила Пилафу целый пост в Instagram, поделившись фотографиями и видео, где запечатлены приключения пса.

"Очередное путешествие вокруг солнца с Пилафом! Поздравляю моего мышонка с 2-летием", – подписала она кадры.

На видео Деми позирует с собакой в Лувре на фоне картины "Мона Лиза", сидит с ним теннисном матче Открытого чемпионата Франции в Париже, они вместе позируют на краю бассейна, Пилаф пьет воду вместе с хозяйкой в ресторане.

Деми никуда не ходит без Пилафа, включая фотосессию в Марселе для ее первой капсульной коллекции купальников совместно с Andie Swim из 41 предмета, которая вышла 7 июля.

Ранее Мур признавалась, что именно животные спасли ее от чувства абсолютного одиночества.

Правда, на личном фронте у актрисы сейчас все хорошо. В июне она впервые опубликовала в Instagram снимки со своим новым возлюбленным, 46-летним швейцарским поваром Даниэлем Хаммом, перестав скрывать мужчину от любопытных глаз. Если ранее таблоиды только догадывались о том, что у них отношения, то теперь Деми подтвердила это практически официально через соцсети.