Деми Мур показала, с кем проводит отпуск в Европе

В последнее время Деми и Пилаф практически неразлучны.

59-летняя американская актриса Деми Мур отправилась на отдых в Грецию, и теперь ее страница в соцсети пестрит фотографиями, как она проводит летние дни среди красивейшей природы и архитектуры. Компанию в отпуске знаменитости составил ее любимый пес Пилаф, о чем свидетельствует последнее фото, где животное уютно пристроилось в слинге, который обычно используют для переноски детей.

"Приятель в путешествии", – подписала Деми снимок.

Пилаф появился у Мур весной, его актриса взяла из приюта. Похоже, среди всех ее девяти питомцев, перекочевавших к ней в дом из приюта A Purposeful Rescue, он на данный момент является фаворитом. В частности, малыш уже совершил круиз не только по греческим островам, но и побывал вместе с хозяйкой на теннисном матче Открытого чемпионата Франции в Париже.

Деми никуда не ходит без Пилафа, включая фотосессию в Марселе для ее первой капсульной коллекции купальников совместно с Andie Swim из 41 предмета, которая вышла 7 июля.

По публикациям актрисы неясно, с кем она отдыхает в Греции, кроме собаки. Как известно, в июне Мур впервые опубликовала в Instagram снимки со своим новым возлюбленным, 46-летним швейцарским поваром Даниэлем Хаммом, перестав скрывать мужчину от любопытных глаз. Если ранее таблоиды только догадывались о том, что у них отношения, то теперь Деми подтвердила это практически официально через соцсети.

О новом избраннике актрисы известно немного. Даниэль владеет собственным веганским рестораном Eleven Madison Park, который получил пять звезд от The New York Times. Он часто устраивает для возлюбленной романтические вечера и балует ее изысканными и низкокалорийными блюдами, памятуя о том, как она следит за своей фигурой и внешностью.

Бывший муж Деми Мур Брюс Уиллис, которому она родила троих дочерей, страдает афазией. Диагноз ему поставили недавно, и актер уже завершил творческую карьеру.