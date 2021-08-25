Деми Мур показала, кто скрашивает ее одиночество (фото)

Несмотря на славу и внешность, 58-летняя актриса до сих пор не встретила мужчину своей мечты.

Голливудская актриса Деми Мур, которая так не устроила личную жизнь после разрыва с третьим супругом Эштоном Катчером в 2012 году, неплохо проводит время в компании своих девяти собак. Фото с питомцами знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

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"Ужин с командой", – подписала она снимок, на котором позирует, широко улыбаясь и сидя с собаками на их лежаке.

Старшая из трех дочерей Деми, Румер, у которой две собаки, поспешила прокомментировать снимок, назвав мать "королевой гончих". А модель Эмбер Валетта отметила, что это "самая милая фотография".

[ + – ] Деми Мур и ее питомцы Фото: Demi Moore/Instagram

Ни для кого не секрет, насколько Деми любит своих питомцев. В прошлом она даже признавалась, что спала с ними в одной постели. В одном из интервью актриса говорила, что все еще надеется встретить любовь всей своей жизни, однако сейчас ей комфортно и одной в окружении своих собак.

Деми Мур 13 лет была замужем за "крепким орешком" Брюсом Уиллисом, которому родила троих дочерей, причем все они появились на свет дома, а супруг помогал актрисе в родах. Несмотря на то, что их брак считался одним из самых крепких в Голливуде, он внезапно распался, что для многих стало неожиданностью, однако бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения.

[ + – ] У Деми Мур хорошие отношения не только с Брюсом Уиллисом, но и его женой Эммой Хеминг

В 2005 году Деми вышла замуж за Эштона Катчера, младшего за нее на 16 лет. Разница в возрасте до поры до времени не смущала пару, однако молодой мужчина закрутил интрижку с 22-летней Сарой Лил, которая затем во всех подробностях рассказала, как провела ночь с актером.

Деми Мур очень тяжело переживала этот развод, официально оформленный в 2012 году, и с тех пор в ее жизни не было продолжительных романов.

Несмотря на то, что сейчас актриса реже появляется на экране, ее имя не сходит с полос таблоидов. Например, весной пресса активно обсуждала внешний вид Деми во время показа Fendi. Ее заподозрили в неудачной пластике, что Мур вскоре опровергла.