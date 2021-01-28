Деми Мур "потеряла" лицо после неудачной пластики (фото, видео)

Актрису давно подозревали в злоупотреблении пластической хирургией.

Появление 58-летней голливудской актрисы на подиуме во время показа коллекции весна-лето 2021 модного дома Fendi на Неделе высокой моды в Париже произвело фурор: знаменитость привлекла всеобщее внимание не столько дорогой черной атласной блузой с эффектным вырезом, сколько своей внешностью, передает Daily Mail.

Актрисе выпала честь открывать показ коллекции, созданной директором женской линии Fendi Ким Джонс. Темные волосы Деми были зачесаны назад в низкую прическу, а модный образ дополнили огромные серьги, свисавшие чуть ли не до подмышек, которые еще больше привлекли внимание к лицу звезды.

Фото: Just Jared

На опубликованных фото и видео видно, что оно сильно изменилось, приобретя драматическое выражение. В погоне за острыми скулами и более четким овалом лица актриса перестаралась, в результате чего пользователи соцсетей назвали его выражение «драматическим» и сошлись во мнении, что она просто изуродовала себя, изменившись до неузнаваемости.

Фото: Fendi

Фото: Just Jared

Многие поклонники актрисы посетовали, что в погоне за молодостью она совсем "потеряла себя", и писали, что совершенно не узнают любимую звезду.

Сама Деми на ажиотаж вокруг своего появления никак не отреагировала. На странице в Instagram она поделилась видео с показа.

"Исполнилась моя детская мечта. Спасибо, что дали мне возможность открыть шоу Fendi. Поздравляю бренд с ярким и волшебным дебютом", – подписала она публикацию.

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Ранее в СМИ писали о том, что в 2003 году бывшая жена "крепкого орешка" Брюса Уиллиса потратила на пластику около 250 тысяч долларов. Причиной таких расходов стало участие Деми Мур в съемках фильма "Ангелы Чарли: Только вперед", и она хотела доказать всему миру, что время над ней не властно.

Напомним, ради роди в сериале-антиутопии по роману Олдоса Хаксли "О дивный новый мир" Деми Мур кардинально изменила цвет волос, став блондинкой.