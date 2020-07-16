О дивный новый мир: Деми Мур стала блондинкой ради сериала

На стриминговой платформе NBC Peacock стартовал показ сериала-антиутопии по роману Олдоса Хаксли "О дивный новый мир" (Brave New World). И Деми Мур показала свой новый образ, на который решилась ради роли

57-летняя актриса стала блондинкой. Об этом пишет People.

Деми Мур показала снимок в своем Instagram. И реакция в сети на Деми с платиновыми волосами не заставила себя долго ждать. "Твой блонд — это новая правда, которая была мне нужна, но я об этом не знала", — прокомментировала фото актрисы ее 26-летняя дочь Таллула Уиллис.

Фото: NBC Peacock

В сериале "О дивный новый мир", снятом по антиутопии Хаксли, написанной в 1932 году, Мур играет Линду, мать главного героя Джона, роль которого исполнил Олден Эренрайк. Роль его возлюбленной Линайны исполнила Джессика Браун Финдлей, известная по роли леди Сибил Кроули в культовом сериале "Аббатство Даунтон".

Книга и сериал рассказывают о Лондоне далекого будущего, где потребление возведено в культ, а символом потребительского бога выступает Генри Форд. Человечество разбито на касты, и все проблемы решаются с помощью синтетического наркотика — сомы.

Сериал начали транслировать 15 июля. И пока критики восприняли его прохладно.

Напомним, испанское рекламное агентство Brother запустило кампанию шестого сезона сериала "Черное зеркало", который "происходит в реальности". На остановках автобусов в Мадриде установлены зеркала, на которых написано: "Шестой сезон. Прямо сейчас, повсюду".