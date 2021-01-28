Демі Мур "втратила" обличчя після невдалої пластики (фото, відео)

Акторку давно підозрювали у зловживанні пластичною хірургією.

Поява 58-річної голлівудської акторки на подіумі під час показу колекції весна-літо 2021 модного будинку Fendi на Тижні високої моди в Парижі викликала фурор: зірка привернула загальну увагу не стільки дорогою чорною атласною блузою з ефектним вирізом, скільки своєю зовнішністю, передає Daily Mail.

Акторці випала честь відкривати показ колекції, створеної директором жіночої лінії Fendi Кімом Джонсом. Темне волосся Демі було зачесане назад у низьку зачіску, а модний образ доповнили величезні сережки, які звисали мало не до пахв, що ще більше привернули увагу до обличчя зірки.

Фото: Just Jared

На опублікованих фото та відео видно, що воно сильно змінилася, набувши драматичного виразу. У гонитві за гострими вилицями і більш чітким овалом обличчя акторка перестаралася, унаслідок чого користувачі соцмереж назвали її вираз «драматичним» і зійшлися на думці, що вона просто спотворила себе, змінившись до невпізнання.

Фото: Fendi

Фото: Just Jared

Багато шанувальників акторки поскаржилися, що в гонитві за молодістю вона зовсім "втратила себе", і писали, що зовсім не впізнають улюблену зірку.

Сама Демі на ажіотаж навколо своєї появи ніяк не відреагувала. На сторінці в Instagram вона поділилася відео з показу.

"Здійснилася моя дитяча мрія. Спасибі, що дали мені можливість відкрити шоу Fendi. Вітаю бренд з яскравим і чарівним дебютом", — підписала вона публікацію.

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Раніше в ЗМІ писали про те, що в 2003 році колишня дружина "міцного горішка" Брюса Вілліса витратила на пластику майже 250 тисяч доларів. Причиною таких витрат стала участь Демі Мур у зйомках фільму "Ангели Чарлі: Тільки вперед", і вона хотіла довести всьому світові, що час над нею не владний.

Нагадаємо, заради ролі в серіалі-антиутопії за романом Олдоса Гакслі "Прекрасний новий світ" Демі Мур кардинально змінила колір волосся, ставши блондинкою.