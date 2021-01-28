Демі Мур "втратила" обличчя після невдалої пластики (фото, відео)
Акторку давно підозрювали у зловживанні пластичною хірургією.
Поява 58-річної голлівудської акторки на подіумі під час показу колекції весна-літо 2021 модного будинку Fendi на Тижні високої моди в Парижі викликала фурор: зірка привернула загальну увагу не стільки дорогою чорною атласною блузою з ефектним вирізом, скільки своєю зовнішністю, передає Daily Mail.
Акторці випала честь відкривати показ колекції, створеної директором жіночої лінії Fendi Кімом Джонсом. Темне волосся Демі було зачесане назад у низьку зачіску, а модний образ доповнили величезні сережки, які звисали мало не до пахв, що ще більше привернули увагу до обличчя зірки.
На опублікованих фото та відео видно, що воно сильно змінилася, набувши драматичного виразу. У гонитві за гострими вилицями і більш чітким овалом обличчя акторка перестаралася, унаслідок чого користувачі соцмереж назвали її вираз «драматичним» і зійшлися на думці, що вона просто спотворила себе, змінившись до невпізнання.
Багато шанувальників акторки поскаржилися, що в гонитві за молодістю вона зовсім "втратила себе", і писали, що зовсім не впізнають улюблену зірку.
Сама Демі на ажіотаж навколо своєї появи ніяк не відреагувала. На сторінці в Instagram вона поділилася відео з показу.
"Здійснилася моя дитяча мрія. Спасибі, що дали мені можливість відкрити шоу Fendi. Вітаю бренд з яскравим і чарівним дебютом", — підписала вона публікацію.
Раніше в ЗМІ писали про те, що в 2003 році колишня дружина "міцного горішка" Брюса Вілліса витратила на пластику майже 250 тисяч доларів. Причиною таких витрат стала участь Демі Мур у зйомках фільму "Ангели Чарлі: Тільки вперед", і вона хотіла довести всьому світові, що час над нею не владний.
Нагадаємо, заради ролі в серіалі-антиутопії за романом Олдоса Гакслі "Прекрасний новий світ" Демі Мур кардинально змінила колір волосся, ставши блондинкою.