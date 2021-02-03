Деми Мур показала Наоми Кемпбэлл свое настоящее лицо (видео)

Актриса отреагировала на шумиху вокруг своего появления на подиуме и ответила на обвинения в неудачной пластике

58-летняя голливудская актриса Деми Мур пришла на интервью к Наоми Кэмпбэлл в программу "Без фильтров с Наоми", где и рассказала о том, что же на самом деле было с ее лицом, фото которого на показе Fendi облетели весь мир и заставили говорить миллионы людей о том, что она стала жертвой неудачной пластики.

По словам Деми, ни о каких пластических операциях речи нет. Весь ажиотаж стал следствием контуринга лица, сделанного визажистами перед показом, и освещения.

Как видно на записи разговора, сейчас Деми выглядит потрясающе для своего возраста, и ни о каких "нарезанных щеках" речи не идет.

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На свои еженедельные разговоры Наоми Кэмпбэлл приглашает самых известных новаторов в сфере моды, красоты и развлечений. В подписи к видео она назвала Деми Мур "живой легендой", а встречу с ней – большой честью.

Напомним, Деми Мур открывала показ коллекции весна-лето 2021 модного дома Fendi на Неделе высокой моды в Париже. Ее появление на подиуме произвело фурор. Гостей мероприятия заинтересовал не столько наряд, который демонстрировала актриса, сколько ее лицо, которые в сети окрестили "драматическим". На нем сильно выделялись скулы, которые со стороны выглядели так, будто у пластического хирурга дрогнула рука.

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Ранее ради роли в сериале-антиутопии по роману Олдоса Хаксли "О дивный новый мир" Деми Мур кардинально изменила цвет волос, став блондинкой.