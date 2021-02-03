Демі Мур показала Наомі Кемпбелл своє справжнє обличчя (відео)

Акторка відреагувала на галас навколо своєї появи на подіумі і відповіла на звинувачення в невдалій пластиці

58-річна голлівудська акторка Демі Мур прийшла на інтерв'ю до Наомі Кемпбелл у програму "Без фільтрів з Наомі", де і розповіла про те, що ж насправді було з її обличчям, фото якого на показі Fendi облетіли весь світ і змусили говорити мільйони людей про те, що вона стала жертвою невдалої пластики.

За словами Демі, ні про які пластичні операції не йдеться. Увесь ажіотаж став наслідком контурингу обличчя, зробленого візажистами перед показом, і освітлення.

Як видно на записі розмови, наразі Демі виглядає приголомшливо для свого віку, і ні про які "нарізані щоки" мова не йде.

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На свої щотижневі розмови Наомі Кемпбелл запрошує найвідоміших новаторів у сфері моди, краси і розваг. У підписі до відео вона назвала Демі Мур "живою легендою", а зустріч із нею — великою честю.

Нагадаємо: Демі Мур відкривала показ колекції весна-літо 2021 модного будинку Fendi на Тижні високої моди в Парижі. Її поява на подіумі викликала фурор. Гостей заходу зацікавив не стільки образ, який демонструвала акторка, скільки її обличчя, яке в мережі охрестили "драматичним". На ньому сильно виділялися вилиці, які з боку виглядали так, ніби в пластичного хірурга здригнулася рука.

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Раніше заради ролі в серіалі-антиутопії за романом Олдоса Хакслі "Прекрасний новий світ" Демі Мур кардинально змінила колір волосся, ставши блондинкою.