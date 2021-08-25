Демі Мур показала, хто скрашує її самотність (фото)

Незважаючи на славу і зовнішність, 58-річна актриса досі не зустріла чоловіка своєї мрії.

Голлівудська актриса Демі Мур, яка так і не влаштувала особисте життя після розриву з третім чоловіком Ештоном Кутчером у 2012 році, непогано проводить час у компанії своїх дев'яти собак. Фото з вихованцями знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

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"Вечеря з командою", — підписала вона знімок, на якому позує, широко посміхаючись і сидячи з собаками на їхньому лежаку.

Старша з трьох дочок Демі, Румер, у якої дві собаки, поспішила прокоментувати знімок, назвавши матір "королевою гончих". А модель Амбер Валета зазначила, що це "наймиліша фотографія".

[ + – ] Демі Мур та її вихованці Фото: Demi Moore/Instagram

Ні для кого не секрет, наскільки Демі любить своїх вихованців. У минулому вона навіть зізнавалася, що спала з ними в одному ліжку. В одному з інтерв'ю актриса говорила, що все ще сподівається зустріти кохання всього свого життя, однак наразі їй комфортно і одній в оточенні своїх собак.

Демі Мур 13 років була одружена з "міцним горішком" Брюсом Віллісом, якому народила трьох дочок, причому всі вони з'явилися на світ вдома, а чоловік допомагав актрисі під час пологів. Незважаючи на те, що їхній шлюб вважався одним з найміцніших у Голлівуді, він раптово розпався, що для багатьох стало несподіванкою, проте колишнє подружжя змогло зберегти хороші відносини.

[ + – ] У Демі Мур хороші відносини не тільки з Брюсом Віллісом, але і його дружиною Еммою Хемінг

У 2005 році Демі вийшла заміж за Ештона Кутчера, молодшого за неї на 16 років. Різниця у віці до пори до часу не бентежила пару, проте молодий чоловік закруЙ11111Фтив інтрижку з 22-річною Сарою Ліл, яка потім у всіх подробицях розповіла, як провела ніч з актором.

Демі Мур дуже важко переживала це розлучення, офіційно оформлене у 2012 році, і з тих пір у її житті не було тривалих романів.

Незважаючи на те, що зараз актриса рідше з'являється на екрані, її ім'я не сходить зі шпальт таблоїдів. Наприклад, навесні преса активно обговорювала зовнішній вигляд Демі під час показу Fendi. Її запідозрили в невдалій пластиці, що Мур незабаром спростувала.