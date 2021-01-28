Розкіш крізь скло. Модний будинок Fendi представив колекцію весна-літо 2021 (фото, відео)

Відкривала показ 58-річна голлівудська акторка Демі Мур. Усього показали 19 образів.

У Парижі триває тиждень високої моди, і свою кутюрну колекцію сезону весна-літо 2021 представив модний будинок Fendi. Фото і відео з показу опублікував офіційний сайт бренду.

Цей показ став одним із успішних у прямому сенсі цього слова, оскільки представляти образи, створені дизайнером Кімом Джонсом, вийшли на подіум Кейт Мосс з дочкою Лілою, Наомі Кемпбелл, Крісті Тарлінгтон, Белла Хадід, Кара Делевінь, а відкривала показ 58-річна голлівудська акторка Демі Мур.

[ + – ] Кара Делевінь Фото: Fendi

[ + – ] Крісті Тарлінгтон Фото: Fendi

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Фото: Fendi

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Для Кіма ця колекція стала дебютною для Fendi. Він приєднався до бренду в ролі креативного директора жіночій лінії у вересні минулого року. До того ж, він вперше створював жіночі вбрання. Наразі дизайнер керує також чоловічою лінією Dior, а раніше обіймав аналогічну посаду в Louis Vuitton.

Показ вийшов видовищним, а кожна модель відрізнялася претензійністю, довершеністю ліній, багатством оздоблення та аксесуарів. Хвилястий шовк, шлейфи та блискучі тканини створювали враження, що колекція цілком і повністю призначена для червоних доріжок.

Подіум був оформлений у вигляді скляного лабіринту у формі логотипу модного будинку.

Серед зіркових моделей особливу увагу публіки привернули Демі Мур зі слідами невдалої пластики на обличчі, а також 18-річна дочка британської супермоделі Кейт Мосс Ліла Мосс Грек. Мати пропустила дочку вперед, а сама вийшла пізніше в розкішному сірому платті.

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Деякі моделі представили чоловіки. Вони вийшли на подіум з макіяжем та зачісками. Серед моделей був і племінник Крісті Тарлінгтон Джеймс.

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Закривала показ Наомі Кемпбелл. Для фінального виходу вона вбралася в сріблясте плаття з кейпом.

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Раніше свої колекції представили Chanel і Dior. Причому останній не влаштовував помпезний показ, а, дотримуючись умов карантину, показав нові образи в міні-фільмі "Замок Таро", де кожна модель була втіленням однієї з карт колоди XV століття.