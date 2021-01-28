Розкіш крізь скло. Модний будинок Fendi представив колекцію весна-літо 2021 (фото, відео)
Відкривала показ 58-річна голлівудська акторка Демі Мур. Усього показали 19 образів.
У Парижі триває тиждень високої моди, і свою кутюрну колекцію сезону весна-літо 2021 представив модний будинок Fendi. Фото і відео з показу опублікував офіційний сайт бренду.
Цей показ став одним із успішних у прямому сенсі цього слова, оскільки представляти образи, створені дизайнером Кімом Джонсом, вийшли на подіум Кейт Мосс з дочкою Лілою, Наомі Кемпбелл, Крісті Тарлінгтон, Белла Хадід, Кара Делевінь, а відкривала показ 58-річна голлівудська акторка Демі Мур.
Для Кіма ця колекція стала дебютною для Fendi. Він приєднався до бренду в ролі креативного директора жіночій лінії у вересні минулого року. До того ж, він вперше створював жіночі вбрання. Наразі дизайнер керує також чоловічою лінією Dior, а раніше обіймав аналогічну посаду в Louis Vuitton.
Показ вийшов видовищним, а кожна модель відрізнялася претензійністю, довершеністю ліній, багатством оздоблення та аксесуарів. Хвилястий шовк, шлейфи та блискучі тканини створювали враження, що колекція цілком і повністю призначена для червоних доріжок.
Подіум був оформлений у вигляді скляного лабіринту у формі логотипу модного будинку.
Серед зіркових моделей особливу увагу публіки привернули Демі Мур зі слідами невдалої пластики на обличчі, а також 18-річна дочка британської супермоделі Кейт Мосс Ліла Мосс Грек. Мати пропустила дочку вперед, а сама вийшла пізніше в розкішному сірому платті.
Деякі моделі представили чоловіки. Вони вийшли на подіум з макіяжем та зачісками. Серед моделей був і племінник Крісті Тарлінгтон Джеймс.
Закривала показ Наомі Кемпбелл. Для фінального виходу вона вбралася в сріблясте плаття з кейпом.
Раніше свої колекції представили Chanel і Dior. Причому останній не влаштовував помпезний показ, а, дотримуючись умов карантину, показав нові образи в міні-фільмі "Замок Таро", де кожна модель була втіленням однієї з карт колоди XV століття.