Роскошь сквозь стекло. Модный дом Fendi представил коллекцию весна-лето 2021 (фото, видео)

Открывала показ 58-летняя голливудская актриса Деми Мур. Всего было показано 19 образов.

В Париже продолжается неделя высокой моды, и свою кутюрную коллекцию сезона весна-лето 2021 представил модный дом Fendi. Фото и видео с показа опубликовал официальный сайт бренда.

Этот показ стал одним из самых звездных в прямом смысле этого слова, поскольку представлять образы, созданные дизайнером Кимом Джонсом, вышли на подиум Кейт Мосс с дочерью Лилой, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Белла Хадид, Кара Делевинь, а открывала показ 58-летняя голливудская актриса Деми Мур.

[ + – ] Кара Делевинь Фото: Fendi

[ + – ] Кристи Тарлингтон Фото: Fendi

[ + – ]

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Lля Кима эта коллекция стала дебютной для Fendi. Он присоединился к бренду в роли креативного директора женской линии в сентябре прошлого года. К тому же, он впервые создавал женские наряды. Сейчас дизайнер руководит также мужской линией Dior, а ранее занимал аналогичную должность в Louis Vuitton.

Показ получился зрелищным, а каждая модель отличалась претенциозностью, совершенностью линий, богатством отделки и аксессуаров. Струящиеся шелка, шлейфы и блестящие ткани создавали впечатление, что коллекция целиком и полностью предназначена для красных дорожек.

Подиум был оформлен в виде стеклянного лабиринта в форме логотипа модного дома.

Среди звездных моделей особое внимание публики привлекли Деми Мур со следами неудачной пластики на лице, а также 18-летняя дочь британской супермодели Кейт Мосс Лила Мосс Грек. Мать пропустила дочь вперед, а сама вышла позже в роскошном сером платье.

[ + – ]

[ + – ]

Некоторые модели представили мужчины. Они вышли на подиум с макияже и прическами. Среди моделей был и племянник Кристи Тарлингтон Джеймс.

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Фото: Fendi

Закрывала показ Наоми Кэмпбелл. Для финального выхода она нарядилась в сверкающее серебристое платье с кейпом.

[ + – ]

[ + – ]

Ранее свои коллекции представили Chanel и Dior. Причем последний не устраивал помпезный показ, а, соблюдая условия карантина, показал новые образы в мини-фильме "Замок Таро", где каждая модель была воплощением одной из карт колоды XV века.