Демі Мур показала, з ким проводить відпустку в Європі

Останнім часом Демі та Пілаф практично нерозлучні.

59-річна американська акторка Демі Мур вирушила на відпочинок у Грецію, і тепер її сторінка в соцмережі рясніє фотографіями, як вона проводить літні дні серед найкрасивішої природи й архітектури. Компанію у відпустці знаменитості склав її улюблений пес Пілаф, про що свідчить останнє фото, де тварина затишно влаштувалася в слінгу, який зазвичай використовують для перенесення дітей.

"Приятель у подорожі", — підписала Демі знімок.

Пілаф з'явився в Мур навесні, його акторка взяла з притулку. Схоже, серед усіх її дев'яти вихованців, котрі перекочували до неї в будинок із притулку A Purposeful Rescue, він наразі є фаворитом. Зокрема, малюк уже здійснив круїз не лише грецькими островами, а й побував разом із господаркою на тенісному матчі Відкритого чемпіонату Франції в Парижі.

Демі нікуди не ходить без Пілафа, включаючи фотосесію в Марселі для її першої капсульної колекції купальників спільно з Andie Swim із 41 предмета, що вийшла 7 липня.

За публікаціями акторки неясно, з ким вона відпочиває в Греції, окрім собаки. Як відомо, у червні Мур вперше опублікувала в Instagram знімки зі своїм новим коханим, 46-річним швейцарським кухарем Даніелем Гаммом, переставши приховувати чоловіка від цікавих очей. Якщо раніше таблоїди лише здогадувалися про те, що в них стосунки, то тепер Демі підтвердила це практично офіційно через соцмережі.

Про нового обранця акторки відомо небагато. Даніель має власний веганський ресторан Eleven Madison Park, який отримав п'ять зірок від The New York Times. Він часто влаштовує для коханої романтичні вечори та балує її вишуканими й низькокалорійними стравами, пам'ятаючи про те, як вона стежить за своєю фігурою та зовнішністю.

Колишній чоловік Демі Мур Брюс Вілліс, якому вона народила трьох дочок, страждає на афазію. Діагноз йому поставили нещодавно, і актор уже завершив творчу кар'єру.