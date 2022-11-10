Демі Мур похвалилася розкішним життям свого собаки (відео)

Акторка привітала свого улюбленця з його другим днем народження.

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Американська акторка Демі Мур — затята любителька собак. У її будинку живуть дев'ять тварин, яких вона взяла в притулку A Purposeful Rescue, проте є серед них явний фаворит — чихуахуа на прізвисько Пілаф (що перекладається як "плов"). Свого улюбленця вона бере з собою в подорожі та на спортивні змагання, знімається з ним для журналів і балує, наче маленьку дитину. Ба більше, на дворіччя тварини актриса присвятила Пілафу цілий пост у Instagram, поділившись фотографіями та відео, де зображені пригоди пса.

"Чергова подорож навколо сонця з Пілафом! Вітаю моє мишеня з 2-річчям", — підписала вона кадри.

На відео Демі позує із собакою в Луврі на фоні картини "Мона Ліза", сидить із ним тенісному матчі Відкритого чемпіонату Франції в Парижі, вони разом позують на краю басейну, Пілаф п'є воду разом із господинею в ресторані.

Демі нікуди не ходить без Пілафа, включаючи фотосесію в Марселі для її першої капсульної колекції купальників спільно з Andie Swim із 41 предмета, що вийшла 7 липня.

Раніше Мур зізнавалася, що саме тварини врятували її від почуття абсолютної самотності.

Щоправда, на особистому фронті в акторки зараз усе гаразд. У червні вона вперше опублікувала в Instagram знімки зі своїм новим коханим, 46-річним швейцарським кухарем Даніелем Гаммом, переставши приховувати чоловіка від цікавих очей. Якщо раніше таблоїди лише здогадувалися про те, що в них стосунки, то тепер Демі підтвердила це практично офіційно через соцмережі.