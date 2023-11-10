Дуа Липу заметили на редком свидании с бойфрендом (фото)

Свои отношения артистка и режиссер Ромен Гаврас подтвердили во время Каннского кинофестиваля-2023.

28-летнюю британскую певицу Дуа Липу заметили на свидании с бойфрендом, французским режиссером Роменом Гаврасом, 42. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены косовского происхождения отправилась на прогулку со своим бойфрендом и братом Джином, 17, в Лондоне в четверг, 9 ноября 2023 года.

Важно Дуа Липа раскрыла секрет счастливых отношений

Липа была в стильных красных кожаных брюках, которые она дополнила белым топом с шипами и серым шерстяным пальто. Певица украсила аутфит белыми туфлями на каблуках и серьгами-кольцами.

Волосы в этот вечер звезда собрала в опрятную прическу.

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Дуа Липа Фото: Getty Images

Также британская знаменитость носила металлическую серебристую сумочку с ремешком на цепочке.

Французский режиссер тем временем шел за возлюбленной в бежевом пальто, темных джинсах и светлой бейсболке.

Дуа Липа и Ромен Гаврас

О новых романтических отношениях артистки стало известно в начале 2023 года, а официально они появились на публике в мае — во время Каннского кинофестиваля.

Дуа Липа и Ромен Гаврас Фото: Getty Images

До Гавраса Липа долгое время встречалась с Анваром Хадидом — братом знаменитых супермоделей Джиджи и Беллы.

Напомним, Дуа Липа вернулась в соцсети.

Также Фокус писал о новом этапе в отношениях Дуа Липы и Ромена Гавраса.