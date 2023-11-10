Меган Фокс пошутила, что в 20 лет ей следовало бы пройти через "фазу Леонардо Ди Каприо"

Актриса заявила, что ей нужно было встречаться с более молодыми партнерами.

Меган Фокс остается одной из самых известных женщин-актрис в Голливуде. Ее работа в серии фильмов "Трансформеры" обеспечила ей долгую карьеру на вершине славы. Об этом пишет издание Marca

Однако, как и в случае с любой другой знаменитостью в наше время, некоторые поклонники больше интересуются ее личной жизнью, чем профессиональной, что приводит к довольно откровенным разговорам с журналистами.

В недавней сессии Q+A Фокс призналась, что хотела бы, чтобы в двадцатилетнем возрасте ее подход к знакомствам был в большей степени похож на подход Леонардо Ди Каприо.

Это означает, что она встречалась бы с более молодыми людьми, что хорошо известно о Ди Каприо. Фокс считает, что она могла бы получить больше удовольствия с более молодыми сексуальными партнерами.

На вопрос о том, какой совет Меган Фокс дала бы 22-летней версии себя, актриса ответила довольно своеобразно.

"Я бы прожила свою фазу Леонардо Ди Каприо и встречалась бы со всеми этими маленькими мальчиками из TikTok", – пошутила Фокс.

Актриса добавила, что прошлое изменить нельзя, и все, через что она прошла, сделало ее такой, какая она есть сейчас.

"Я бы давала себе больше поблажек и не говорила бы так много негатива в свой адрес. Я должна быть более доброй к себе", – поделилась Меган.

Сделав новую прическу в рыжих тонах, Фокс также вспомнила некоторые из первых ролей в своей карьере, а также битвы с прессой, в которых ей пришлось участвовать после обретения славы.

"Я действительно часто чувствовала себя очень одинокой. Это было похоже на проигранную битву, но я была уверена в своей правде и честности. Я должна была верить, что в какой-то момент все уравняется, и мне кажется, что в конце концов так и произошло", – призналась Фокс.

Напомним, Меган Фокс поддержала жениха на его концерте. Звезда экрана прилетела в Бразилию в новом амплуа.

Ранее Фокус писал, что Меган Фокс рассказала об "ужасных" отношениях с "очень известными людьми". 12 лет звезда была в браке с Брайаном Остином Грином, которому родила трех сыновей. Сейчас она помолвлена с Machine Gun Kelly.