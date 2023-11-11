Невеста Криштиану Роналду показала их тренировку в спортзале (фото)

Звездная пара встречается с 2016 года, воспитывая двух общих детей и трех наследников Роналду от других союзов.

29-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала тренировку со своим возлюбленным, 38-летним португальским футболистом Криштиану Роналду. Снимком мама двоих детей поделилась в Instagram с более 52 млн подписчиков.

Невеста спортивной звезды показала, как они занимались в спортзале. Для физических нагрузок звезда соцсетей выбрала черный топ, розовые шорты и белые кроссовки. В то время как Роналду, демонстрируя свой торс, был только в укороченных черных шортах.

Родригес отметила на фото один из своих любимых брендов "alo" и поставила эмодзи в виде красного сердечка.

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Звездная пара пока еще официально не заключила брак. Однако они воспитывают двух общих детей — дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду. Кроме них, у португальского футболиста есть еще трое наследников — сын Роналду-младший, близнецы Матео и Ева.

Об их романтических отношениях известно с 2016 года.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Напомним, Джорджина Родригес показала годовалую дочь Роналду Беллу Эсмеральду.

Также Фокус писал о появлении Джорджины Родригес на страницах и обложке португальского Vogue.