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Букингемский дворец представил новый портрет короля Чарльза III в преддверии его 75-летия

Оксана Ханас
Фото: Sky News | Представлен новый портрет короля Чарльза III по случаю его юбилея (Иллюстративное фото)

Снимок был сделан по заказу журнала Big Issue фотографом Рэнкином. Ранее он снимал мать монарха, покойную Елизавету II.

14 ноября британскому королю Чарльзу III исполняется 75 лет, и по этому случаю Букингемский дворец уже опубликовал новый официальный портрет к этой дате.

Снимок сделан фотографом Джоном Рэнкином Уодделлом, более известным как Рэнкин, который снимал Бьорк, Кейт Мосс, Мадонну, Дэвида Боуи и королеву Елизавету II. Короля он запечатлел в любимом саду монарха в Кларенс-хаусе, а фото было заказано изданием Big Issue, поместившем его на обложку и опубликовавшем колонку Чарльза.

В ней король написал о своем дне рождения и проекте Coronation Food Project, пожелав положить конец пищевым отходам и продовольственной бедности.

"Потребность в продовольствии является такой же реальной и неотложной проблемой, как и пищевые отходы, и если бы можно было найти способ преодолеть разрыв между ними, то это позволило бы решить две проблемы в одной. Я очень надеюсь, что проект Coronation Food Project найдет практические способы сделать именно это – спасти больше излишков еды и раздать ее тем, кто в ней больше всего нуждается", – поделился Его Величество.

Король Великобритании на обложке журнала
Фото: @rankinphoto

Говоря со СМИ о своей работе с монархом, Рэнкин подчеркнул, что для него было "огромной честью" сфотографировать короля для спецвыпуска, и заверил в своей поддержке проекта.

"Я всегда думал, что он очень стойкий человек. Думаю, это то, что я получил от него, такую ​​жесткую решимость", – признался фотограф.

И король, и принц Уэльские ранее работали с организацией Big Issue, которая поддерживает бездомных. В рамках сотрудничества Уильям под прикрытием даже был уличным продавцом.

В день рождения Чарльза король и королева посетят один из центров распределения продуктов питания в рамках проекта перед частным праздником для близких друзей и семьи в Кларенс-Хаусе. В тот же день будет показан анимационный фильм "Пищевой проект для коронации".

Сопредседателями проекта, на создание которого ушло много месяцев, являются баронесса Луиза Кейси и дама Мартина Милберн, бывший исполнительный директор Prince's Trust, одной из трех благотворительных организаций, переименованных в честь вступления короля на престол. Так, благотворительный фонд принца Уэльского, который координирует продовольственный проект "Коронация", теперь является Благотворительным фондом короля Чарльза III, Траст стал Королевским трастом, а Фонд принца – Королевским фондом.

Ранее Фокус писал о том, что принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на день рождения короля, хотя раньше в СМИ появилась информация о том, что они отклонили приглашение. Что касается принца Уильяма, первого в очереди на престол после отца, то он уже озвучил, что будет делать после восхождения на трон.