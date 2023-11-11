Букингемский дворец представил новый портрет короля Чарльза III в преддверии его 75-летия

Снимок был сделан по заказу журнала Big Issue фотографом Рэнкином. Ранее он снимал мать монарха, покойную Елизавету II.

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14 ноября британскому королю Чарльзу III исполняется 75 лет, и по этому случаю Букингемский дворец уже опубликовал новый официальный портрет к этой дате.

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Снимок сделан фотографом Джоном Рэнкином Уодделлом, более известным как Рэнкин, который снимал Бьорк, Кейт Мосс, Мадонну, Дэвида Боуи и королеву Елизавету II. Короля он запечатлел в любимом саду монарха в Кларенс-хаусе, а фото было заказано изданием Big Issue, поместившем его на обложку и опубликовавшем колонку Чарльза.

В ней король написал о своем дне рождения и проекте Coronation Food Project, пожелав положить конец пищевым отходам и продовольственной бедности.

"Потребность в продовольствии является такой же реальной и неотложной проблемой, как и пищевые отходы, и если бы можно было найти способ преодолеть разрыв между ними, то это позволило бы решить две проблемы в одной. Я очень надеюсь, что проект Coronation Food Project найдет практические способы сделать именно это – спасти больше излишков еды и раздать ее тем, кто в ней больше всего нуждается", – поделился Его Величество.

Король Великобритании на обложке журнала Фото: @rankinphoto

Говоря со СМИ о своей работе с монархом, Рэнкин подчеркнул, что для него было "огромной честью" сфотографировать короля для спецвыпуска, и заверил в своей поддержке проекта.

"Я всегда думал, что он очень стойкий человек. Думаю, это то, что я получил от него, такую ​​жесткую решимость", – признался фотограф.

И король, и принц Уэльские ранее работали с организацией Big Issue, которая поддерживает бездомных. В рамках сотрудничества Уильям под прикрытием даже был уличным продавцом.

В день рождения Чарльза король и королева посетят один из центров распределения продуктов питания в рамках проекта перед частным праздником для близких друзей и семьи в Кларенс-Хаусе. В тот же день будет показан анимационный фильм "Пищевой проект для коронации".

Сопредседателями проекта, на создание которого ушло много месяцев, являются баронесса Луиза Кейси и дама Мартина Милберн, бывший исполнительный директор Prince's Trust, одной из трех благотворительных организаций, переименованных в честь вступления короля на престол. Так, благотворительный фонд принца Уэльского, который координирует продовольственный проект "Коронация", теперь является Благотворительным фондом короля Чарльза III, Траст стал Королевским трастом, а Фонд принца – Королевским фондом.

Ранее Фокус писал о том, что принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на день рождения короля, хотя раньше в СМИ появилась информация о том, что они отклонили приглашение. Что касается принца Уильяма, первого в очереди на престол после отца, то он уже озвучил, что будет делать после восхождения на трон.