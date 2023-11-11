Букінгемський палац представив новий портрет короля Чарльза III напередодні його 75-річчя
Знімок був зроблений на замовлення журналу Big Issue фотографом Ренкіном. Раніше він знімав матір монарха, покійну Єлизавету II.
14 листопада британському королю Чарльзу III виповнюється 75 років, і з цієї нагоди Букінгемський палац уже опублікував новий офіційний портрет до цієї дати.Важливо
Знімок зроблений фотографом Джоном Ренкіном Водделлом, більш відомим як Ренкін, котрий знімав Бйорк, Кейт Мосс, Мадонну, Девіда Бові та королеву Єлизавету II. Короля він сфотографував в улюбленому саду монарха в Кларенс-гаусі, а фото замовило видання Big Issue, яке помістило його на обкладинку і опублікувало колонку Чарльза.
У ній король написав про свій день народження і проєкт Coronation Food Project, побажавши покласти край харчовим відходам і продовольчій бідності.
"Потреба в продовольстві є такою ж реальною і нагальною проблемою, як і харчові відходи, і якби можна було знайти спосіб подолати розрив між ними, то це дало б змогу вирішити дві проблеми в одній. Я дуже сподіваюся, що проєкт Coronation Food Project знайде практичні способи зробити саме це — врятувати більше надлишків їжі та роздати її тим, хто її найбільше потребує", — поділився Його Величність.
Говорячи зі ЗМІ про свою роботу з монархом, Ренкін наголосив, що для нього було "величезною честю" сфотографувати короля для спецвипуску, і запевнив у своїй підтримці проєкту.
"Я завжди думав, що він дуже стійка людина. Думаю, це те, що я отримав від нього, таку жорстку рішучість", — зізнався фотограф.
І король, і принц Уельський раніше працювали з організацією Big Issue, яка підтримує безпритульних. У межах співпраці Вільям під прикриттям був навіть вуличним продавцем.
У день народження Чарльза король і королева відвідають один із центрів розподілу продуктів харчування в межах проєкту перед приватним святом для близьких друзів і сім'ї в Кларенс-Гаусі. Того ж дня буде показано анімаційний фільм "Харчовий проєкт для коронації".
Співголовами проєкту, на створення якого пішло багато місяців, є баронеса Луїза Кейсі та пані Мартіна Мілберн, колишня виконавча директорка Prince's Trust, однієї з трьох благодійних організацій, перейменованих на честь вступу короля на престол. Так, благодійний фонд принца Уельського, який координує продовольчий проєкт "Коронація", тепер є Благодійним фондом короля Чарльза III, Траст став Королівським трастом, а Фонд принца — Королівським фондом.
Раніше Фокус писав про те, що принца Гаррі та Меган Маркл не запросили на день народження короля, хоча раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що вони відхилили запрошення. Що стосується принца Вільяма, першого в черзі на престол після батька, то він уже озвучив, що робитиме після сходження на трон.