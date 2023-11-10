Принц Гаррі не повернеться до Великобританії, поки батько і брат не зроблять одну річ

Напередодні стало відомо, що меншого сина британського короля навіть не запросили на ювілей монарха.

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Принц Гаррі не повернеться до Великобританії, поки король Чарльз ІІІ і принц Вільям не зроблять одну річ. Про це пише Express.

Експерти вважають, що герцог Сассекський та його дружина, колишня американська акторка Меган Маркл, чекають на вибачення від королівської родини, перш ніж погодяться на будь-яку форму примирення.

Подружжя ще у 2020 році почало віддалятися від родини принца Гаррі, оскільки вони вирішили скласти королівські обовʼязки та переїхати до США, а публікація мемуарів герцога "Запасний" у січні 2023 ще більше розпалила ворожнечу.

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Стало відомо, як принц Гаррі відреагував на те, що його не запросили на ювілей батька

Після кількох звинувачень у книзі проти різних членів родини, включаючи свого батька та старшого брата принца Вільяма, герцог Сассекський хоче, щоб вони просили вибачення за те, як вони поводилися з ним і Меган, коли пара була членами королівської родини Великобританії.

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Король Чарльз ІІІ та принц Гаррі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Повідомляється, що тепер подружжя не запросили на святкування 75-річчя короля 14 листопада 2023, незважаючи на початкові заяви, що вони самі відхилили запрошення.

Королівська експертка Анджела Левін висловила свою думку: "Ви не змусите Гаррі прийти на вечірку до 75-річчя короля, тому що він рішуче налаштований не зв’язуватися зі своїм батьком, братом чи кимось іншим, якщо вони не попросять вибачення".

Левін вважає, що менший син короля навіть склав список, за що конкретно родичі повинні перепросити.

Принцеса Діана та король Чарльз ІІІ із синами Фото: Getty Images

Нагадаємо, ворожнеча принца Гаррі та Меган Маркл з родичами з Великобританії досягла свого піку.

Також Фокус писав про деталі з дитинства синів короля Чарльза ІІІ та принцеси Діани.